Wetterse kartongroep Van De Velde doet nieuwe overname

De Wetterse kartongroep Van De Velde Packaging slaat een nieuwe overnameslag. Dit keer voegt ze met de Nederlandse sectorgenoot Remmert Dekker 15 miljoen toe aan de circa 150 miljoen euro omzet.

Van De Velde Packaging - officieel P. Van De Velde naar oprichter Pieter Van De Velde, die de onderneming in 1934 stichtte in het naburige Schellebelle - is een specialist in kartonnen verpakkingen. Die worden onder meer gebruikt in de voedingssector. Zo werkte Van De Velde nauw samen met de bekende kiwiproducent Zespri om speciale doosjes te maken voor het fruit.

De Oost-Vlaamse groep, die in handen is van de nazaten van de oprichter, is niet zo bekend. Niettemin is ze uitgegroeid tot een speler met ongeveer 750 werknemers en een omzet van circa 150 miljoen euro. Vorig jaar ging het nog om 123,7 miljoen euro, goed voor een minieme winst van 74.000 euro (na een overschot van 7,3 miljoen euro in 2019).

Vouwkarton

De groei van Van De Velde Packaging is deels toe te schrijven aan overnames. Alleen al de jongste jaren gaat het om een klein dozijn deals, onder meer in ons land, Nederland en Duitsland. Die dienden vooral ter versterking van de vouwkartonafdeling. Vouwkarton wordt vooral gebruikt voor voeding, drank en gezondheidszorg.

Voor de jongste overname trekt Van De Velde opnieuw naar Nederland, naar Wormer in de provincie Noord-Holland. Het daar gevestigde Remmert Dekker Packaging wordt ook een onderdeel van de vouwkartondivisie van de Wetterse groep. Bij Remmert Dekker werken zo'n 80 mensen, die goed zijn voor circa 15 miljoen euro extra omzet.