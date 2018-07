Wibra onder druk in België door concurrentie Primark en Action

De Belgische winkels van de Nederlandse goedkope kledingketen boekten in 2017 minder omzet en winst dan het jaar ervoor.

De Belgen kochten vorig jaar minder kleding bij Wibra. De omzet daalde met 7 procent naar 61,7 miljoen euro.

Als een Primark in de buurt van een Zeeman opent, voelen we dat. Bart Karis Toenmalig CEO Zeeman (2016)

Ook de winst van de keten kreeg een flinke knauw. In 2016 bedroeg de bedrijfswinst 6,5 miljoen euro. Vorig jaar lag dat cijfer op 507.000 euro. Netto stijgt de winst wel, van 3,9 miljoen euro naar 4 miljoen euro. Dat komt doordat Wibra 4 miljoen euro uit zijn belastingvrije reserves haalt.

Toch een dividend

Door die operatie keert Wibra België een dividend van 1 miljoen euro uit aan zijn Nederlandse moederbedrijf. In 2016 was er geen dividend. Wat Wibra vorig jaar parten speelde, is niet duidelijk. Het bedrijf was niet bereikbaar voor een toelichting.

53% Primark In 2016 steeg de omzet van Primark België met 53 procent naar 157,8 miljoen euro.

Wibra's winst kreeg in 2016 wel een flink boost door een eenmalige bedrijfsopbrengst van 6,1 miljoen euro. Daar kon Wibra in 2017 niet op rekenen. Bovendien moest het vorig jaar meer belastingen betalen. De belastingen stegen van 53.000 naar 2,2 miljoen euro.

Opkomst Primark

De kledingsector staat de jongste jaren onder druk door de opkomst van e-commerce en goedkope kledingspelers. In 2014 opende de Ierse budgetketen Primark een winkel in Brussel. Daarna volgden winkels in Antwerpen, Gent en Hasselt. De keten lokt veel klanten, omdat ze het imago heeft zowel goedkoop als modieus te zijn.

In 2016 steeg de omzet van Primark België met 53 procent naar 157,8 miljoen euro. Ook nadien bleef de omzet toenemen, maar in een lager tempo. In 2017 steeg de omzet met 7 procent naar 168,2 miljoen euro.

Twee jaar geleden zei de toenamlige CEO van de Nederlandse keten Zeeman, die qua concept op Wibra lijkt, dat Primark een grote uitdaging was voor zijn keten. 'Primark biedt inderdaad modieuzere kleding aan tegen spotprijzen. Wij verkopen meer tijdloze kleding’, zei Zeeman-CEO Bart Karis. ‘En ja, als er een Primark in de buurt van een Zeeman opent, voelen we dat. Ofwel surfen we mee op de populariteit, ofwel zien we onze omzet licht teruglopen omdat onze klanten nieuwsgierig zijn naar die Primark.'

Action