Wibra wil 36 van zijn 81 winkels openhouden

Wibra België wil met 36 van de 81 winkels, het hoofdkantoor in Temse en 183 van de huidige 439 medewerkers een doorstart maken. Wat er met de andere winkels en werknemers gebeurt, is niet duidelijk.

De Wibra-directie deelde haar plannen vrijdag mee aan de ondernemingsraad. Op 5 oktober spreekt de ondernemingsrechtbank van Gent er zich over uit. Als de rechter niet akkoord gaat, vraagt Wibra België zijn faillissement aan.

Het bedrijf maakt een lijst bekend met winkels die open zouden blijven (zie inzet). Maar dat wil niet zeggen dat de personeelsleden die daar nu werken hun job behouden. 'Alle medewerkers van deze winkels worden niet automatisch overgenomen', zegt directeur Bas Duijsens. Alle Wibra-medewerkers worden geïnformeerd over hun persoonlijke situatie, zodra de ondernemingsrechtbank zich heeft uitgesproken.

Verlies

Bovendien rijst de vraag wat er gebeurt met de 45 winkels die Wibra niet overneemt. Waarnemers gaan ervan uit dat Wibra ze failliet zal laten verklaren. Het bedrijf wil er geen details over geven.

Wibra vroeg eind juli de gerechtelijke reorganisatie aan. Die was volgens het bedrijf noodzakelijk omdat Wibra België al meerdere jaren verlieslatend is. Volgens de officiële Belgische jaarrekening was er geen verlies, maar dat komt volgens het bedrijf omdat het Nederlandse moederbedrijf de verliezen bijpaste. De coronacrisis maakte de situatie onhoudbaar, zegt het bedrijf.