Wibra wil ontslagronde doorvoeren

De Nederlandse kledingketen Wibra vraagt een gerechtelijke reorganisatie aan. Ze krijgt harde klappen door de coronacrisis. 'De huidige situatie is onhoudbaar en de onderneming moet nu ingrijpen om niet genoodzaakt te worden haar activiteiten stop te zetten', klinkt het in een persbericht.

De keten zegt niet hoeveel winkels ze wil sluiten en hoeveel jobs er in gevaar zijn. Er werken 400 mensen bij het bedrijf. De keten zegt wel dat ze actief wil blijven in België en zoveel mogelijk winkels en personeel wil redden.

Onhoudbaar

Volgens het bedrijf maken zijn 81 Belgische winkels al jaren verlies. 'De verliezen van de Belgische activiteiten werden traditioneel gecompenseerd door de andere activiteiten van de groep, maar in de huidige context is dat niet meer mogelijk. De verliezen en de opgebouwde schuldenlast maken de huidige situatie onhoudbaar', zegt het bedrijf.

In de officiële jaarrekening van Wibra België is te zien dat de winst al enkele jaren daalde. Maar de vennootschap bleef wel winstgevend. Volgens de recentste gegevens van 2018 was er toen 750.000 euro bedrijfswinst en 170.000 euro nettowinst op 57,7 miljoen euro omzet.