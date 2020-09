Wibra-winkels blijven dicht door staking

Door een staking zijn 21 van 81 Wibra-winkels in ons land vrijdagochtend niet opengegaan. Het gaat onder meer om winkels in Gent, Antwerpen, La Louvière, Courcelles en Gilly. 'De actiebereidheid bij de mensen is groot', zegt ACV Puls-secretaris Pol Schats.