'Winkel huren 20 à 40 procent goedkoper'

Voor veel panden in winkelstraten en shoppingcenters liggen de huurprijzen 20 tot 40 procent lager dan voor de coronacrisis, blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

De voorbije dertig jaar stegen de winkelhuurprijzen bijna onafgebroken. 'De prijzen stonden wel al voor corona onder druk, vooral door de opmars van e-commerce. De druk is door de coronacrisis enorm opgevoerd. Sommige locaties houden redelijk stand, maar in veel buurten zijn prijsdalingen van 20, 30 en 40 procent eerder de regel dan de uitzondering', zegt John Collin van de vastgoedmakelaar CBRE. Hij ziet wel grote verschillen. De prijzen houden beter stand in Gent en Mechelen, minder in Antwerpen en Hasselt.

Jean Baheux van de makelaar Cushman & Wakefield benadrukt dat vooral de grote oppervlaktes zwaar onder druk staan. Er zijn weinig nieuwe kandidaten om die in te vullen. Grote ketens staan ook op hun strepen om gunstiger voorwaarden af te dwingen.

Vooral de winkelstraten en de shoppingcenters staan zwaar onder druk. 'Het modesegment dat er domineert, laat het flink afweten en er is niet meteen een segment dat de rol van locomotief kan overnemen', zegt Evelien Van Hoecke van de makelaar JLL.

Leegstand

De leegstand neemt op veel plaatsen toe, maar valt vooralsnog redelijk mee. 'Veel winkels worden nog beschermd door de overheidsmaatregelen', zegt Gerard Zandbergen, CEO van de winkeldataspecialist Locatus Internationaal.

Uit sommige enquêtes blijkt dat een op de vijf handelszaken ermee wil stoppen. 'Dat scenario kan ik jammer genoeg niet uitsluiten', zegt Isolde Delanghe van de sectorfederatie Mode-Unie.

Lockdownhuur

Tijdens de eerste lockdown was de situatie duidelijk. Wat niet-essentieel was, was dicht. Daarom was een maand huur kwijtschelden snel beslist. 'Vandaag is de situatie totaal anders', zegt Jan De Nys, de CEO van de vastgoedgroep Retail Estates. Tijdens de eerste lockdown waren 623 van zijn 725 baanwinkels in België dicht. Vandaag zijn dat er maar 440. Veel van de gesloten winkels realiseren omzet via online bestellingen die afgehaald worden.

Twee factoren maken volgens De Nys een groot verschil. 'Gaat het om een voorraad die snel aan waarde kan verliezen? En kan de sector het met een inhaalbeweging goedmaken? Voor een modezaak is het antwoord tweemaal negatief. Voor een verkoper van wasmachines tweemaal positief.' Als de lockdown met twee weken wordt verlengd tot midden december, is dat voor het modesegment 'een nog grotere ramp dan in het voorjaar'.

De Nys prijst zich gelukkig dat bij de huurders van Retail Estates weinig modewinkels zitten. Dat is ook een van de redenen waarom de huurprijzen in de retailparken veel minder onder druk staan.

Het bewustzijn is gelukkig groot dat huurders en verhuurders elkaar moeten helpen om deze crisis door te komen. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Wederzijds

'Het bewustzijn is gelukkig groot dat huurders en verhuurders elkaar moeten helpen om door deze crisis te komen', zegt Wouter Torfs, de CEO van Schoenen Torfs. 'Bij de tweede lockdown heb ik mijn huisbazen laten weten dat we voor de dagen waarop we moeten sluiten de helft van de huur betalen. Vrijwel niemand heeft negatief gereageerd. De huur op langere termijn? We moeten afwachten wat het nieuwe normaal in de sector wordt.'