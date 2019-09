Winkel zonder kassa niet voor meteen in België

Voorloper Amazon Go

Albert Heijn, dat ook in de Verenigde Staten actief is, haalde de mosterd voor zijn kassaloze winkel vermoedelijk bij Amazon. De e-commercereus, die in 2017 de Texaanse supermarktketen Whole Foods Market overnam, lanceerde vorig jaar zijn eerste volledig automatische Amazon Go-winkel voor het grote publiek. Intussen heeft Amazon Go al 15 vestigingen. Amazon wil de komende jaren in de VS zo’n 3.000 supermarkten zonder kassa’s openen.