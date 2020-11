Winkeliers verdeeld over uitstel wintersolden

Kunnen we zoals gewoonlijk koopjes scoren na de eindejaarsdagen? Of worden de wintersolden uitgesteld, zoals ook in de zomer gebeurde? De handelaars weten het zelf ook nog niet.

Dinsdag mogen de niet-essentiële winkels opnieuw de deuren openen, na een tweede verplichte sluiting van vier weken. Net als na de eerste lockdown ligt de discussie over een eventueel uitstel van de soldenperiode op tafel. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) zei zondag in 'De Zevende Dag' dat 'uitstel waarschijnlijk is, maar dat de knoop federaal moet worden doorgehakt'.

Uit een interne bevraging bij onze leden blijkt dat meer dan 70 procent voorstander is om de solden uit te stellen. Isolde Delanghe Directeur Mode Unie

De handelaren zitten niet op één lijn in het debat. Mode Unie, dat de zelfstandige kledingwinkels vertegenwoordigt, wil ze uitstellen. Comeos, dat namens de winkelketens spreekt, verzet zich daartegen. 'Uit een interne bevraging bij onze leden blijkt dat meer dan 70 procent voorstander is om de solden uit te stellen. Modewinkels zijn enorm seizoensgebonden. Door het uitstel van de zomersolden zijn we eigenlijk een seizoen opgeschoven. Met de vier weken durende sluiting komt daar nog eens een maand bij. De kledingwinkels hebben nood aan een verkoopperiode met normale marges om de omzet op te krikken en de stock weg te werken', zegt Mode Unie-directeur Isolde Delanghe.

Ramp

De handelsfederatie Comeos gaat niet akkoord. 'De zomerkoopjes waren een ramp. Augustus 2020 was een soldenmaand, maar deed het qua omzet slechter dan het jaar ervoor', zegt woordvoerder Hans Cardyn. In augustus kregen de kledingwinkels 40 procent minder klanten over de vloer in vergelijking met de soldenmaand juli vorig jaar. Het resultaat: een omzetdaling van 35 procent.

De solden zijn nodig na een dure eindejaarsperiode. Anders wordt niets verkocht in januari. Hans Cardyn Woordvoerder handelsfederatie Comeos

De sector heeft dus al afgezien dit jaar. Cardyn vreest dat Belgen over de grens gaan shoppen als de solden worden uitgesteld, waardoor de verkoop helemaal zou instorten. 'De solden zijn nodig na een dure eindejaarsperiode. Anders wordt niets verkocht in januari.' Solden zijn er ook niet voor klerenwinkels alleen, zegt Cardyn. 'Ook voor meubel- of elektrowinkels zijn de solden een belangrijke trigger voor de verkoop.' Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) houdt de solden liever in januari. 'Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen', zegt voorzitster Christine Mattheeuws. 'De beperkende maatregelen waren nefast voor de zomersolden.'

Net daarom gaat de discussie volgens Mattheeuws meer over de spelregels voor de solden dan de uitstelkwestie. 'Onze leden zijn geen vragende partij voor uitstel, maar als de regels om te shoppen in januari even beperkend zijn als in de zomer, is er geen andere optie. Koopjes shoppen doe je fysiek en niet alleen.' Ook Comeos hekelde die regel tijdens de zomer. 'Het individuele shoppen speelt een belangrijke rol in de daling van de omzet en het aantal shoppers. Koppels mogen niet samen naar binnen, al is de winkel leeg. Vele kopers haken dan gewoon af', klonk het in augustus.