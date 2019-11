Winkelketen Action meer dan 10 miljard euro waard

Action is sinds 2011 in handen van het Britse investeringsfonds 3i Capital.

Het Britse investeringsfonds 3i Capital waardeert zijn Nederlandse winkelketen Action op 10 miljard euro. De prullariawinkels blijven fors groeien in heel Europa.

De winkelketen Action staat bekend voor zijn lage prijzen, maar het bedrijf zelf wordt almaar duurder. Bij een herschikking van het aandeelhouderschap komt een hoge waardering naar boven. Mocht u het hele bedrijf vandaag willen overnemen, dan moet u in theorie 10,25 miljard euro neertellen.

In een jaar tijd is de waardering van Action fors opgelopen. Een jaar geleden was het volgens zijn eigenaar, het Britse investeringsfonds 3i Capital, 6,5 miljard euro waard.

Groeien al kool

De aandelenoperatie komt er omdat een van de fondsen waarmee 3i Action controleert, vervalt. EuroFund V bezit een derde van de Action-aandelen. Een deel van de investeerders wil uitstappen en cashen, maar een ander deel wil herinvesteren in de fors groeiende winkelketen. Zij stappen samen met enkele nieuwe investeerders en 3i zelf in een nieuw 3i-fonds dat EuroFund V aflost.

Door de operatie stijgt het directe belang van het Britse investeringsfonds 3i van 44 naar net geen 50 procent. Het nieuwe 3i-fonds zal nog eens een derde van de aandelen bezitten.

Dat 3i verknocht blijft aan de kale en felverlichte winkels vol prullaria, is geen wonder. De keten groeit als kool. 3i kocht de keten in 2011 van de oprichters Gerard Deen, Rob Wagemaker en Boris Deen. Die richtten Action in 1993 op en bouwden het uit tot een succesvolle keten, zij het in een vrij kleine regio. Hoeveel 3i betaalde, is niet bekend, maar de bedragen van 130, 330 en 500 miljoen euro doen de ronde.

Polen

3i maakte van de ‘brolketen’ een internationaal succes. Vandaag heeft Action 1.502 winkels in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Polen. De omzet explodeerde van 718 miljoen euro bij de overname in 2011 naar 4,2 miljard euro vorig jaar.

Ook qua winst is de keten een goudhaantje. De brutobedrijfswinstmarge bedraagt zo’n 10 procent. Vorig jaar steeg de brutobedrijfswinst (ebitda) met 16,3 procent naar 450 miljoen euro. In 2011 was dat nog 86 miljoen euro.

Bovendien was de keten voor 3i op nog een andere manier interessant. De Britten trokken al 2 miljard euro dividend uit het Nederlandse bedrijf.

Lege rekken

Dat leidde vorig jaar tot gemor. Door leveringsproblemen kampten winkels met lege rekken. ‘Als je zo hard wilt groeien, moet je ook goed nadenken over hoe je de distributie organiseert’, zei een betrokkene aan het magazine Quote. ‘Dat is niet genoeg gebeurd, terwijl er wel veel geld uit het bedrijf is gehaald.’

Die problemen zijn van de baan, schrijft 3i in zijn halfjaarrapport. ‘De logistiek van Action deed het dit jaar goed. Er was voldoende voorraad in alle landen.’