Winkelverhuurder Qrf in het rood door forse afboekingen

Qrf heeft over de eerste jaarhelft een nettoverlies geslikt van 20,5 miljoen euro. Positiever nieuws is een akkoord met de belangrijke huurder H&M na een aanslepend juridisch conflict.

'Qrf duwt op de reset knop'. Zo luidt de aanhef van het halfjaarverslag. De verhuurder van winkelpanden heeft zijn portefeuille opgedeeld in 'kern' (28 sites) en 'niet-kern' (24 sites). 'Kernpanden zijn goed vastgoed, waar er minder risico vasthangt en dus minder rendement', zegt CEO William Vanmoerkerke.

In het kader van deze opsplitsing heeft Qrf een afboeking uitgevoerd van 23,2 miljoen euro, waardoor de groep het eerste halfjaar afsluit met 20,5 miljoen euro nettoverlies. De niet-kernpanden kregen een afboeking van 20,7 procent om de oren, de kernpanden van 5,4 procent. Qrf heeft reeds 12 panden verkocht, waardoor de groep in de eerste jaarhelft 16,9 miljoen euro kon vrijmaken. 'We willen niet de hele niet-kernportefeuille verkopen, maar wel een significant deel', zegt Vanmoerkerke.