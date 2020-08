Winkels Fred & Ginger verdwijnen

De modegroep CRG neemt de winkels van kindermerk Fred & Ginger niet over. Ook 16 CKS-winkels verdwijnen uit het straatbeeld. Daardoor verliezen 64 mensen hun job.

Het modebedrijf Claes Retail Group - bekend van JBC - heeft meer info gegeven over de plannen die het heeft met de modemerken Fred & Ginger, CKS en Baker Bridge. Die nam het donderdag over uit de boedel van het failliete modebedrijf FNG. Wat CRG precies van plan was, kondigde het toen niet aan.

'Van Fred & Ginger en Baker Bridge nemen we enkel de merknamen over, niet de winkels', laat het bedrijf in een persbericht weten. 'De kindercollecties zullen in de toekomst wel bij JBC verkocht worden.'

Dat betekent dat de 17 Fred & Ginger-winkels de deuren niet meer openen. Er werkten 39 mensen. Dat de winkels het niet goed deden, was al duidelijk. Ook FNG had zich voorgenomen ze allemaal te sluiten.

Zeven CKS-winkels

Ook bij CKS sneuvelen er jobs omdat CRG niet alle winkels overneemt. CKS had 23 eigen winkels, waarvan er zeven blijven bestaan. Van de 32 verkooppunten bij warenhuis Galeria Inno blijven er 14 over.

In totaal kunnen 53 CKS-werknemers overstappen naar CRG. 35 mensen verliezen hun job.

'Wij geloven in de sterke merkidentiteit van CKS die naast JBC en Mayerline een waardige derde pijler vormt', schrijft CRG. 'We gaan voor een full omnichannel benadering van het merk CKS.' De kleding wordt ook verkocht via een eigen webwinkel en via de groothandel, bij zelfstandige kledingverkopers.