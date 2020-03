Winkels betalen deze maand geen huur

Winkelketens weigeren deze maand huur te betalen, omdat ze verplicht dicht zijn. Daar komen ze niet mee weg. 'Ik wil helpen, maar ik ga geen bijna-failliete bedrijven subsidiëren', zegt een winkelpandenverhuurder.

Modewinkelketens zoals Schoenen Torfs, JBC, FNG en Bristol maken zich op voor pittige discussies met winkelpandenverhuurders zoals Retail Estates , Qrf en Wereldhave Belgium . De ketens zullen over enkele dagen hun huur niet betalen. Ook buitenlandse ketens als C&A en H&M willen 'praten' over de huur, net als andere winkelketens die geen voeding verkopen.

Al een week zijn de winkels dicht op bevel van de overheid, in een poging het coronavirus te stoppen. 'Ze genereren geen inkomsten en daarom hebben we de verhuurders laten weten dat we deze maand geen huur betalen', zegt schoenenondernemer Wouter Torfs. Ook wie verhuurt aan de kledingketen JBC, de schoenwinkelketen Bristol en Brantano-moeder FNG krijgen deze maand geen geld op de rekening.

Waarschuwing

De vastgoedsector reageert afwachtend. 'We krijgen heel wat verzoeken over uitstel en kortingen, maar daar zeggen we niet zomaar 'ja' op', zegt Kasper Deforche, de CEO van Wereldhave Belgium. 'We bekijken geval per geval.' Retail Estates en Qrf denken er hetzelfde over.

We zullen rond de tafel moeten met de winkels. Ik sluit niet uit dat we in enkele gevallen de juridische piste bewandelen. Kasper Deforche CEO Wereldhave Belgium

'Ik ga niet meteen een waarschuwing sturen als de huur na een week nog niet betaald is', zegt Deforche. 'Maar nadien zullen we om de tafel moeten zitten. Ik sluit niet uit dat we in enkele gevallen de juridische piste bewandelen.'

De winkels zeggen dat er sprake is van overmacht. Ze willen dat de verhuurders een deel van de schade incasseren. 'De vraag rijst of die overmacht relevant is voor de relatie tussen de ketens en de verhuurders', zegt Kristof Vanhove, een advocaat die zowel winkelketens als verhuurders bijstaat bij geschillen over handelshuur. 'Eerdere juridische uitspraken waren eerder gunstig voor de verhuurders.'

Toch moeten ze volgens de advocaat water in de wijn doen. 'Anders dreigen ze te eindigen met een leeg winkelpand. Na deze crisis zullen huurders en verhuurders samen voort moeten.'

McDonald's

Verzoening lijkt mogelijk. 'We willen onze partners helpen, maar niet tegen elke prijs', zegt Jan De Nys, de CEO van Retail Estates. 'De winkels moeten ons eerst een helder plan voorleggen voor een succesvolle doorstart.'

Van onze particuliere verhuurders krijgen we begrip. Dat is veel minder zo bij de grote vastgoedgroepen. Elise Vanaudenhove CEO Bristol

Hij hoedt zich voor bedrijven die 'te veel' eisen. Omdat ze een onderdeel zijn van grote internationale groepen of omdat ze ook voor de crisis problemen hadden. 'Grote ketens zoals McDonald's en Pizza Hut krijgen nul procent korting. Ik ga ook geen bijna-failliete bedrijven subsidiëren.'

Eenzelfde geluid horen we bij Wereldhave. 'Van verhuurders wordt vaak gezegd dat ze diepe zakken hebben', zegt Deforche. 'Maar ook wij moeten leningen afbetalen. Grote internationale ketens als Inditex (Zara) en H&M zijn in dit soort discussies het meest assertief, maar ze zijn ettelijke malen groter dan de vastgoedbedrijven waarvan ze huren.'

Ook bij de winkels klinkt verzoenende taal. 'Als er geen inkomsten zijn door overmacht volgt normaal gezien geen betaling. We willen samen solidair tot een oplossing komen, waarbij iedereen evenveel zweet', zegt JBC-topman Bart Claes.