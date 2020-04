Winkels en huisbazen steggelen nog weken over huur

Winkels hebben geen inkomsten, want ze zijn gesloten. Winkeliers en winkelverhuurders raken er niet uit wie de rekening betaalt. Over één ding zijn ze het wel eens: de overheid moet helpen.

'We krijgen elke dag aangetekende brieven van de eigenaars van onze panden. Ze willen dat we onze huur betalen, maar onze winkels zijn dicht en we hebben een pak minder inkomsten.'

Door de coronacrisis hebben niet alleen onderneemster Elise Vanaudenhove, haar familie en hun schoenwinkelketen Bristol het moeilijk om de huur te betalen. Zowat alle winkelketens vragen hun verhuurders al wekenlang om de huur minstens deels kwijt te schelden. Al een maand betalen zij geen huur. De verhuurders staan op de rem.

McDonald's

De belangenverenigingen van beide partijen proberen tot een akkoord te komen. Dat is nog niet gelukt. De vastgoedfederatie BVS raadt haar leden wel aan om één maand huur kwijt te schelden en winkels de kans te geven één maand huur met uitstel te betalen. 'Dat is een basis voor onderhandelingen. Sommige winkels kunnen meer of minder geholpen worden dan andere', zegt BVS-topman Olivier Carrette.

De voorstellen van de verhuurderskoepel BVS zijn voor ons winkeliers een absoluut minimum. Koen Tengrootenhuyse Voorzitter Retail Forum Belgium

De vraag rijst wat de richtlijn van BVS waard is, want ze is niet bindend en niet alle verhuurders staan erachter. Zo gaf Retail Estates-topman Jan De Nys aan dat hij grote internationale ketens niet zal helpen. 'Ik wil mijn huurders helpen als dat nodig is, maar ik ga de McDonald's-en van deze wereld niet subsidiëren.'

Ook de winkels zijn niet helemaal tevreden. 'Wat BVS voorstelt, is een absoluut minimum', zegt Koen Tengrootenhuyse, de voorzitter van de winkelfederatie Retail Forum Belgium. 'Maatregelen voor twee maanden volstaan niet. Er moet een oplossing komen voor de hele lockdownperiode. En zelfs daarna, want wanneer de winkels weer opengaan, zal de omzet onder het normale niveau liggen.' De Nederlandse winkels van Bristol zijn open, maar boeken nog maar de helft van hun normale omzet.

Belastingen

Over één ding zijn de winkels en de verhuurders het wel eens: de overheid moet hen helpen. Door belastingen te schrappen, zoals de onroerende voorheffing en gemeentetaksen. De kmo-federatie Unizo vraagt de Vlaamse overheid de helft van de huur voor te schieten bij winkeliers in nood. Dat op voorwaarde dat de verhuurders de andere helft laten vallen en de winkeliers het voorschot binnen twee jaar terugbetalen. Retail Forum Belgium wil dat de overheid een garantiefonds opricht.