'Winkels lokten evenveel volk als op een zaterdag'

Aan de Primark-winkel in de Brusselse Nieuwstraat was het dinsdag aanschuiven.

De Belgische winkels deden dinsdag na een maand verplichte coronasluiting de deuren open. 'We verkochten de helft meer dan op een normale dag', zegt de topman van de kledingketen ZEB. 'Maar het verlies van de voorbije weken maken we nooit goed.'

'Er is heel wat volk. De meeste winkels zijn open, maar er zijn er ook nog een aantal gesloten. Ik heb vijf spellen gekocht.' Een man in een trainingspak maakt met een zak van MediaMarkt in de ene en een gsm in de andere hand de balans op de van heropening van de winkels in de Brusselse Nieuwstraat.

Inderdaad, er wandelden dinsdag heel wat mensen door de drukste winkelstraat van België. Veel strikter dan voor de tweede coronalockdown lopen ze in twee wandelrichtingen, die van elkaar zijn afgesloten door nadarhekken. De politie en privéstewards zijn alomtegenwoordig. Wie tegen de richting loopt, krijgt een reprimande en het bevel zich om te draaien en terug te wandelen. ‘Manneken, zet uw masker op!’, snauwt een agent tegen een jeugdige passant. Die gehoorzaamt, maar hangt het masker na 50 meter weer op zijn kin.

In de Mango-winkel plooit een jonge verkoopster kleding. Na vier weken kan ze eindelijk opnieuw werken. ‘De opening ging heel goed’, zegt ze. ‘Op een normale dinsdagvoormiddag zijn er weinig klanten, maar nu was het best druk. De klanten respecteren de regels. Veel mensen komen wel met zijn tweeën winkelen.’

Terwijl het in Brussel vrij druk was, was dat in andere steden anders. Zelfstandigenorganisatie Unizo

Ook de andere verkopers die we spreken, zijn tevreden. ‘Het was vandaag drukker dan voor de lockdown’, klinkt het in de Hunkemöller-lingeriewinkel, hoewel die maar een handvol klanten telt. Enkele winkels lokken opvallend meer volk dan de andere. Voor de sportkleding- en sneakerverkoper JD Sports staan meer dan tien mensen te wachten en ook voor C&A staat een lange rij. Voor Primark staan rond

13 uur dertig mensen aan te schuiven. De politie sluit de nabijgelegen zijstraat van de Nieuwstraat af.

Niet alleen in de grote steden lokte de heropening veel volk. Ook in de stadsrand gingen mensen shoppen. ‘De omzet lag vandaag 40 tot 50 procent hoger dan op een dinsdag begin november 2019’, zegt Luc Van Mol, de topman van de kledingwinkelketen ZEB. ‘We verwachten dat de drukte ook in de komende dagen aanhoudt.’

Schermvullende weergave In de Brusselse Nieuwstraat was de politie talrijk aanwezig. ©Photo News

Net als zowat alle andere winkeliers is hij blij dat zijn winkels weer open zijn, maar echt tevreden is hij niet. ‘Vorige maand boekten we 80 procent minder omzet dan in dezelfde maand in 2019. Dat konden we niet compenseren met onze webwinkel, waarop de verkoop nochtans maal vier ging. Ook nu de winkels opnieuw open zijn, kunnen we het verlies van november niet compenseren. Dan zouden we een maand lang bijna dubbel zoveel volk als normaal moeten halen.’

De winkelfederaties spreken over een voorzichtige, maar succesvolle heropening. ‘Het was drukker dan op een gewone dinsdag’, zegt Hans Cardyn, de woordvoerder van de winkelfederatie Comeos. ‘Het was eerder als een zaterdag. Onze leden geven aan dat klanten meer kochten per winkelbeurt.’ Exacte cijfers heeft de organisatie niet.