Winkels moeten ook afstand in wachtrij bewaken

Gevaarlijk druk in meerdere steden

De heropening van de winkels doet gezondheidsexperts vrezen voor een toeloop van shoppers in drukke winkelstraten. Op verschillende plaatsen in ons land was zondag opnieuw sprake van gevaarlijke drukte door mensen die een lokale attractie wilden bezoeken.

In Brussel gaat de politie voortaan de toestroom van mensen in de hand houden die op de Grote Markt de kerstboom willen bewonderen. Zaterdagavond werd vastgesteld dat er te veel mensen tegelijkertijd op het plein waren, wat in strijd is met de coronaregels. De komende dagen wordt een filtersysteem gehanteerd.

In Brugge werd het lichtparcours ‘Wintergloed’ afgelast. Zaterdag trok het lichtfestival zoveel volk dat het niet langer coronaveilig was. ‘Eerst moeten we bekijken hoe we alles veilig kunnen organiseren’, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Ook volgend weekend is er geen Wintergloed. ‘Dat is het eerste weekend dat winkels opnieuw open zijn, dat krijgt nu even voorrang.’