'Winkels verliezen 139 miljoen per dag'

Al ruim een maand houden ze verplicht de deuren gesloten. 'Daardoor verliezen alle ketens, uitgezonderd voedingswinkels, elke dag 139 miljoen euro omzet', zegt Michel. In normale tijden belandt elke maand 3,7 miljard euro in de kassa's van de winkelketens. Daar blijft in april naar verwachting een kleine 400 miljoen euro van over.