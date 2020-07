Winst Amazon explodeert door corona

Het bedrijf van Jef Bezos realiseerde in het tweede kwartaal een omzet van 88,9 miljard dollar. Dat is een pak meer dan de verwachte 81 miljard dollar. Onderaan de resultatenrekening is de prestatie nog straffer. De winst per aandeel komt over het tweede kwartaal uit op 10,3 dollar per aandeel. Dat is 7 keer meer dan verwacht door analisten (1,46 dollar per aandeel) en twee keer zo hoog als een jaar geleden.