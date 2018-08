'Winst Delhaize gestegen, maar we zijn er nog niet'

De webwinkel van Delhaize en die van zijn Amerikaanse zusterketens zullen binnenkort op de dag van bestelling leveren, zegt Ahold Delhaize-CEO Frans Muller.

Frans Muller, de nieuwe CEO van Ahold Delhaize , heeft vandaag voor het eerst de kwartaalresultaten van zijn bedrijf voorgesteld. Hij is naar eigen zeggen erg tevreden, zeker over België. Delhaize snoepte er in het derde kwartaal 30 basispunten marktaandeel weg bij de concurrentie.

'Nadat in het eerste kwartaal de Belgische omzet al was toegenomen, was er in het tweede kwartaal ook weer winstgroei. We komen van ver en zitten nu aan 2,7 procent bedrijfswinstmarge', zegt hij. Muller wil dat percentage nog opdrijven. 'We zijn er nog niet.'

Hoe is Delhaize erin geslaagd de winst weer te doen toenemen?

Frans Muller: 'Door een betere strategie in te voeren (de keten geeft onder andere grotere kortingen, red.). We blijven focus hebben op de prijsperceptie en op het productassortiment. Bovendien blijven we ook winkels vernieuwen en nieuwe verkooppunten openen. Vooral buurtwinkels, waar veel vraag naar is. Kortom: we investeren zoals beloofd in het merk Delhaize.'

De kosten daalden ook door synergie met Albert Heijn. Legt u dat eens even uit?

Muller: 'We hebben onderhandeld over de aankoopprijzen van de goederen die we aan onze klanten verkopen, maar het gaat verder dan dat. Ook voor de producten die we niet doorverkopen zijn we rond de tafel gaan zitten met onze leveranciers. Dan gaat het om drukkosten, bankkosten tot vloerreinigingsmiddelen om de winkels schoon te maken. Door de fusie (Delhaize Group werd in 2016 overgenomen door Ahold, red.) kunnen we nu kijken hoe de buren het doen en hoe hun kostenbasis is. We denken dat we ook de komende tijd nog op de kosten kunnen besparen.'

Opvallend is dat de personeelskosten van Delhaize zijn toegenomen, terwijl er vier jaar geleden nog 2.000 jobs geschrapt werden.

Muller: 'We verkopen meer en dat betekent meer werk met dezelfde mensen. Om onze service op peil te houden hebben we het bestaande personeel extra opleiding gegeven. Die opleidingen hebben de personeelskosten doen stijgen.'

'In 2014 zijn inderdaad veel mensen vertrokken. Het ging om vrijwillige vertrekken en daardoor waren het er iets meer dan we voor ogen hadden. (200 mensen meer dan gedacht kozen er destijds voor om het bedrijf te verlaten in ruil voor een vertrekpremie, red.).'

Twee jaar geleden begon Delhaize online bestelde producten thuis te leveren. Zitten er nieuwe vernieuwingen aan te komen. Leveringen op de dag van bestelling, bijvoorbeeld?

Muller: 'We hebben in ieder geval een extra e-commercedistributiecentrum geopend in de buurt van Brussel. Vooral in de grote steden zien we potentieel voor snelle leveringen. (Een woordvoerder van Delhaize laat weten dat de keten same-day-delivery bekijkt, maar een lanceringsdatum is er nog niet, red.)'

In de VS groeide jullie webwinkel met een bescheiden 8 procent. Zijn jullie klaar voor e-commercereus Amazon?

Muller: 'We zijn bezig om Peapod Digital Labs op te richten. Eind dit jaar zal die tak onze e-commerceactiviteiten verder uitbouwen. Het gaat om logistiek, maar ook over data. Het platform gaat ervoor zorgen dat we in 2019 op de dag van bestelling zullen kunnen leveren.'

Intussen neemt de concurrentie in jullie Amerikaanse stenen winkels toe. U zegt dat niet Aldi, Lidl en Whole Foods (Amazon) de grote concurrenten zijn. Maar wie dan wel?

Muller: 'Whole Foods is een sterke concurrent, maar veel winkels hebben ze niet in de regio's waar Ahold Delhaize actief is. Lidl heeft een ongelukkige start genomen in de VS. We waren ook goed voorbereid op de komst van Lidl. Aldi groeit wel fors, maar hun zwaartepunt ligt toch vooral in het zuiden, terwijl wij meer in het oosten zitten.'