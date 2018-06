Winst H&M lager dan verwacht

Midden juni had H&M al laten weten dat de omzetevolutie in lokale munten vlak was. Dat was slechter dan verwacht want analisten hadden op een kleine toename van 0,5 procent gerekend. Maar die verwachting kwam uit. Uiteindelijk bedraagt de kwartaalomzet 52 miljard Zweedse kronen (5 miljard euro), even veel als het jaar ervoor.