Winstmarges Colruyt verrassend stabiel in boekjaar 2017

De omzet van de Belgische supermarktgroep Colruyt is in de twaalf maanden voor maart 2018 gestegen met 3,4 procent naar 9 miljard euro . Het gaat om een stijging op vergelijkbare basis. De Franse groothandel Pro à Pro is uit de cijfers gefilterd, omdat Colruyt die keten vorig jaar heeft verkocht.

Klanten wegsnoepen

Concurrentie neemt af

Dat de winst overeind blijft schrijft Colruyt toe aan het feit dat de concurrentie tussen supermarkten tussen september 2017 en maart 2018 minder zwaar was dan in dezelfde periode een jaar eerder. 'De margedaling van de eerste jaarhelft werd volledig geneutraliseerd in de tweede jaarhelft', schrijft het bedrijf in een toelichting. 'In het eerste semester van 2017/18 daalde de marge door toegenomen prijs- en promodruk en door meer promoacties. In de tweede jaarhelft was de Belgische retailmarkt minder concurrentieel dan vorig jaar.'