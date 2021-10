Wouter Torfs: 'Ondanks corona zijn we winstgevender'

Schoenen Torfs wil corona dit jaar volledig achter zich laten. 'We stopten met onrendabele activiteiten, zoals onze samenwerking met Bol.com, onze Nederlandse webwinkel en de sneakerketen The Athlete's Foot. Onze winstmarge ligt drie keer hoger dan voor corona.'

'Ik ben heel blij en trots.' Met een grote glimlach opende ondernemer Wouter Torfs woensdagochtend de nieuwe Torfs-schoenwinkel in Gent.

'We sluiten onze twee kleinere winkels en vervangen ze door een grote winkel midden in de populaire Veldstraat. We betalen meer huur, maar er zullen ook meer klanten over de vloer komen. Tien jaar geleden konden we dat niet betalen, maar door corona zijn de huurprijzen van winkelpanden op toplocaties met 20 tot 30 procent gedaald. Binnenkort verhuizen ook onze Leuvense en Antwerpse stadswinkel naar een groter pand op een betere locatie. We gaan al onze tien stadswinkels opfrissen. We willen tonen dat we geloven in winkels in de stad.'

Die staan nochtans onder druk. Al jaren krijgen ze minder volk over de vloer door de opkomst van e-commerce en de stijgende populariteit van baanwinkels. Corona gaf de stadswinkels een extra klap. 'De omzet in de stadswinkels ligt nog altijd 30 procent onder het niveau van voor corona, net als in de shoppingcentra. Tegelijk verkopen we meer schoenen via onze webwinkel en de winkels in de stadsrand.' Daar liggen 70 van de 80 Torfs-winkels.

Te veel investeren

Door de bloedende stadswinkels ligt de omzet van Torfs eind augustus nog 5 procent onder het niveau van de eerste acht maanden van het precoronajaar 2019. Naarmate corona wegebt, wordt het verschil kleiner. 'Twee dagen geleden zaten we nog aan min 2 procent', zegt Torfs. 'Het is onze ambitie om 2021 te eindigen met evenveel omzet als in 2019 (150 miljoen euro, red.).'

Ook de winstgevendheid zit in de lift. Sterker nog: de brutobedrijfswinstmarge (ebitda) ligt dit jaar op 9,7 procent, tegenover 3 procent voor corona. 'Dat komt doordat we onrendabele activiteiten hebben stopgezet.

Het gaat om twee groeiprojecten van Torfs. Ten eerste de digitale expansie naar Nederland. Torfs werkte er samen met de webwinkel Bol.com en had er ook zijn eigen webshop Torfs.nl. Beide projecten zijn stopgezet. 'We moesten te veel investeren in onze naamsbekendheid om er door te breken.'

Sneakers

Ook de vijf winkels van The Athlete's Foot gaan dicht. Drie jaar geleden opende Torfs de winkels, die uitsluitend sneakers verkopen. Met het merk Torfs zou het bedrijf te weinig van die groeiende markt kunnen inpikken: grote sneakermerken als Adidas en Nike zijn steeds minder bereid hun schoenen te verkopen in klassieke schoenwinkels. Ze mikken op hun eigen (web)winkels en die van hippe internationale ketens als JD Sports, Courir, Snipes en Foot Locker.

'Met The Athlete's Foot slaagden we erin een groot aanbod sneakers aan te bieden. Maar we merken dat we niet op kunnen tegen de internationale ketens', zegt Torfs. 'Die krijgen meer modellen en worden met prioriteit bevoorraad.' De winkels van The Athelete's Foot kregen te weinig schoenen binnen sinds de wereldwijde malaise in de logistiek losbarstte.

Wallonië

Een ander project dat groei moet opleveren gaat wel door: de expansie naar Wallonië. Al blijft succes voorlopig uit. Van de drie winkels die Torfs er opende, is er één dicht. 'Wallonië is een ander land', zegt Torfs. 'We hebben nog veel werk om ons merk er bekend te maken. Ons aanbod moeten we nog beter aanpassen aan de lokale smaak. Het speelt ons parten dat het gemiddelde inkomen in Wallonië lager is dan in Vlaanderen. Maar er is een middenklasse, die we kunnen bereiken.'

Daarnaast wil Torfs groeien door meer te focussen op kleding en zeker op kinderschoenen. Die krijgen dan ook opvallend meer aandacht in de nieuwe winkel in Gent, en binnenkort ook in de andere stadswinkels. In de baanwinkels verschenen de artikelen al in de voorbije jaren.

Torfs ziet groeikansen, omdat veel kinderschoenenboetieks verdwenen zijn en de keten Brantano ten onder ging. 'Waar in de winkelstraat kan je tegenwoordig nog kinderschoenen kopen?'

Ook de webwinkel blijft groeien. 'Onze onlineverkoop groeit fors. Voor corona boekten we 18 procent van onze omzet online. Nu is dat 23,5 procent.'

De webwinkel werd ook winstgevender. 'Hij maakt nu evenveel winst als een gewone winkel', zegt Torfs. 'We geven er minder korting. Vroeger gebeurde het weleens dat we er schoenen met verlies verkochten. Dat doen we niet meer. Mensen sturen ook minder schoenen terug, omdat we hen beter informeren over welke maat bij hen past. Het retourpercentage daalde van 27 naar 20 procent. Dat voelen we meteen aan de winstgevendheid.'