Wouter Torfs: 'We hebben het overleefd, en de schade is beperkt gebleven'

Na een moeilijk coronajaar mikt Wouter Torfs dit jaar op een volledig herstel naar het niveau van 2019. ‘We zitten in een nieuw tijdperk. Er zullen de komende tien jaar nog veel winkels verdwijnen, maar het zullen niet die van ons zijn.’

De winkels van de schoenenketen Torfs waren het voorbije jaar drie maanden noodgedwongen gesloten, en dat liet zich ook voelen in de cijfers. De groepsomzet daalde met 18 procent.

In de winkels zakte de omzet zelfs met bijna 30 procent. Maar een deel van die krimp recupereerde Torfs met zijn webshop die een groei van 74 procent optekende.

2020 betekende de eerste grote knik in de groeicurve sinds Wouter Torfs 30 jaar geleden aan het hoofd van het familiebedrijf kwam. Onder zijn bewind verdrievoudigde het aantal winkels, werd zwaar geïnvesteerd in onlineverkoop en ging de omzet maal 15.

De onlineverkoop steeg vorig jaar met 74 procent en tekent al voor een kwart van de omzet.

Het bedrijf merkt dit jaar een duidelijk herstel in de verkopen in de baanwinkels, maar in de shoppingcenters en de binnensteden zitten de winkels nog altijd 20 à 30 procent achter op het niveau van voor de pandemie.

Torfs telt in Vlaanderen 78 winkels. In Wallonië zijn er twee vestigingen. De keten stelt 700 mensen tewerk. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en is 100 procent eigendom van vier takken van de Torfs-familie.

Maar ondanks de knik treurt Torfs niet. ‘We hebben het overleefd, en zijn er zelfs in geslaagd de schade te beperken’, blikt hij terug. Het bedrijf sloot af met een kleine nettowinst, dankzij onder meer tijdelijke werkloosheid, een herstructurering - waarbij 24 mensen afvloeiden - en heronderhandelen over huurcontracten. Alleen al dat laatste leverde een besparing van bijna 2 miljoen euro op.

Dit jaar is er duidelijk beterschap. Na zes maanden zit het bedrijf nog 10 procent onder de omzet van 2019, maar Torfs mikt voor het volledige jaar op 152 miljoen euro omzet, waardoor de coronacrisis volledig verteerd zou zijn.

Vooral kinderschoenen

‘Dat wordt nog een uitdaging, maar we merken wel een herstel’, klinkt het. 'Het herstel is vooral duidelijk in de categorie van de kinderschoenen. Die verslijten sneller of worden te klein. Dat zijn noodzakelijke aankopen. Geklede schoenen voor heren en dames deden het minder goed. Er zijn nog niet veel feesten, en om thuis achter je laptop te werken ga je je ook niet in het nieuw steken.’

‘Ik prijs me gelukkig dat we 80 procent van onze omzet in baanwinkels halen. Die draaien goed, in tegenstelling tot die in de shoppingcenters en de binnensteden die nog altijd 20 tot 30 procent onder het niveau van voor de pandemie zitten. Blijkbaar hebben mensen toch nog schrik om zich in een grote mensenmassa te begeven’, zegt Torfs.

Brantano

Torfs rekent voor dit jaar ook op een positief effect van het verdwijnen van Brantano in het straatbeeld. De Duitse schoenenreus Deichmann nam een 40-tal Brantano-vestigingen over en vormt die om tot vanHaren-winkels. ‘Het is niet dat er geen concurrentie meer is, maar vanHaren zit toch iets minder in ons segment. We denken dat ons dat 2 procent extra omzet heeft opgeleverd’, aldus Torfs.

De brutobedrijfswinst zou dit jaar op 11 miljoen euro moeten uitkomen en zal dus nog niet helemaal hersteld zijn. Torfs verwijst daarvoor in eerste instantie naar het shoppen op afspraak in april. ‘Dat heeft ons pijn gedaan. Alle winkels waren open. We hadden dus alle kosten, maar er kwam amper volk over de vloer.’

Onlineverkopen

De webshop van Torfs blijft intussen draaien als een tierelier. ‘Die levert nu een kwart van onze omzet. Voor corona was dat 18 procent. Er is een versnelde shift en dat is blijvend. Er is een nieuw tijdperk aangebroken.’

Torfs pikte het voorbije decennium snel in op de stijgende onlinemarkt en de komst van grote onlinespelers à la Zalando. Dat zet de winstmarge evenwel al jaren zwaar onder druk door investeringen in IT, logistiek, marketing, prijspromoties, transportkosten en retourzendingen. Waar het bedrijf ooit een brutobedrijfswinstmarge van 15 procent haalde, is dat nu nog maar de helft.

‘Maar ik durf te stellen dat de rendabiliteit van een verkocht schoenenpaar via de webshop nu perfect vergelijkbaar is met die in een winkel. We hebben maatregelen genomen. Onze webshop in Nederland hebben we gesloten omdat we daar te veel reclame moesten maken om aan de bak te komen. De samenwerking met Bol.com is gestopt, het aantal retourzendingen kunnen we nu beperken tot minder dan 20 procent en we hebben filters ingebouwd zodat we geen producten meer met verlies verkopen.’

Winkelbeleving

Hoewel Torfs stevig inzet op e-commerce en ook de opstart van een deels gerobotiseerd magazijn bestudeert, houdt het bedrijf vast aan de winkels. ‘Ik vrees dat er in de winkelstraten nog veel winkels zullen verdwijnen in de komende vijf à tien jaar, maar het zullen niet de onze zijn. We moeten wel meer inzetten op beleving in de winkel’, zegt Torfs verwijzend naar het nieuwe winkelconcept - met ook kledij, accessoires, interieurartikelen, speelruimte voor de kinderen … - dat intussen al in de meerderheid van de winkels is ingevoerd. ‘Je moet meer bieden dan gewoon een plaats om een schoenendoos af te halen.'

Plannen om nog nieuwe winkels te openen, heeft Torfs niet meteen. ‘We hebben er nu 80. Naar 100 gaan is niet aan de orde. In Wallonië hebben we er nu twee, als test. Maar die moeten zich eerst bewijzen voor we verder kijken. In het huidige klimaat is het niet evident.’

Verhuis naar A-locaties voor minder geld

De crisis en de toenemende leegstand in de winkelstraten creëert wel mogelijkheden om winkels in de binnenstad te verhuizen van B-locaties naar A-locaties. ‘Met huurprijzen die 30 tot 40 procent lager liggen. Waar we kunnen, ondernemen we actie’, zegt Torfs. In Gent bijvoorbeeld neemt Torfs zijn intrek in de Veldstraat.