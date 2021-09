Yves Saint Laurent wordt volledig bontvrij

LVMH

Er was vrijdag ook kritiek op de beslissing van Kering, die vooral symbolisch is omdat bont maar voor een fractie van de omzet staat. Organisaties van de bontsector wezen erop dat Kering hypocriet is omdat het exotisch leer, zoals van slangen, blijft gebruiken. Door het nieuwe beleid komen mogelijk ook programma's van de groep ter bescherming van wilde dieren, als compensatie voor het gebruik van bont, in het gedrang.