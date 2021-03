Zakenfamilie Agnelli koopt kwart van luxemerk Louboutin

Met een belang in het Franse luxemerk Louboutin doet Exor, het investeringsfonds van de familie Agnelli, een nieuwe deal om zijn portefeuille te diversifiëren.

Het Italiaanse miljardairsgeslacht Agnelli verstevigt zijn positie op de luxemarkt met een investering in het iconische Franse schoenenmerk Louboutin. Exor, de familiale holding van de Agnelli's, betaalt 541 miljoen euro voor een belang van 24 procent.

Het Franse schoenen- en handtassenmerk ontstond in 1991 als het geesteskind van Christian Louboutin. De modeontwerper, die nog altijd een belangrijke rol speelt in het bedrijf, vergaarde wereldfaam met zijn naaldhakken met rode zool, die minimaal 500 euro per paar kosten. Intussen zijn er zo'n 150 winkels in 30 landen.

'Door de jaren heen heb ik Christian bewonderd om zijn talent een van 's werelds meest toonaangevende luxemerken te creëren', zegt John Elkann, de CEO en voorzitter van Exor. 'We zijn verheugd om ons bij hem aan te sluiten en samen te werken aan de snelle ontwikkeling van dit ambitieuze bedrijf.' Naast e-commerce ziet Exor voor Louboutin ook groeipotentieel in het luxeminnende China.

Divers

Elkann is druk bezig de familieportefeuille uit te breiden en te diversifiëren. De 44-jarige Italiaan werd in 2004 plots 'capo di familia' van de familieholding Exor, nadat zijn grootvader Gianni en oom Umberto Agnelli kort na elkaar waren overleden. De veertiger staat bekend als de architect van de fusie tussen de autoreuzen FiatChrysler en PSA, die begin dit jaar samensmolten tot Stellantis.

Sinds Elkann aan het roer staat bij Exor, dat voor 53 procent in handen is van de Agnelli's, is het vehikel internationaler en minder afhankelijk geworden van de auto-industrie. Naast Ferrari heeft Exor intussen onder meer aandelen van de voetbalploeg Juventus, de landbouw en truckreus CNH, het mediabedrijf The Economist Group en de Italiaanse printgroep Gedi, de eigenaar van de twee best verkopende Italiaanse kranten La Repubblica en La Stampa.