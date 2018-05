Zakenpartners Alexandre Van Damme slaan nieuwe miljardenslag

De Britse sandwichketen Pret A Manger staat op het punt te worden overgenomen door JAB Holdings, de Luxemburgse groep die nauwe banden heeft met de Belgische biertycoon Alexandre Van Damme.

Pret A Manger, de lunchketen die in 1986 in Londen zijn eerste winkel opende en intussen 500 vestigingen heeft in de hele wereld, zou volgens Financial Times voor 1,5 miljard pond (1,7 miljard euro) over de toonbank gaan, inclusief de schulden. De deal kan mogelijk al dinsdag worden aangekondigd, meldt de Britse krant. JAB is bezig met een stevig overnameoffensief in de koffiesector en groeit uit tot een stevige rivaal voor Nescafé-moeder Nestlé.

Het zou de tweede keer in tien jaar zijn dat Pret A Manger van eigenaar verandert. De huidige eigenaar, de private-equitygroep Bridgepoint, kocht de keten in 2008 voor 500 miljoen euro. Bridgepoint heeft een beursgang van het bedrijf overwogen, maar zou nu beslist hebben dat er meer te rapen valt met een onderhandse verkoop.

Pret A Manger haalde in 2016 een omzet van 776 miljoen pond (889 miljoen euro) en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 93,2 miljoen pond (107 miljoen euro). Recentere cijfers zijn niet publiek. Het bedrijf zou volgens FT van de hand gaan voor ruwweg 15 keer de bedrijfswinst (ebit).

Koffie

De vermoedelijke koper, JAB, is de vermogensvennootschap van de Duitse miljardairsfamilie Reimann. De groep bouwde de voorbije jaren vooral grote belangen uit in de koffiebusiness. Met merken als Kenco en Douwe Egberts, de koffieketens Peet’s en Espresso House en de Amerikaanse koffieautomaten van Keurig heeft JAB zich ontpopt tot de eerste uitdager van de Nescafé-merken van de Zwitserse reus Nestlé .

Die laatste zat intussen ook niet stil. In reactie op de opmars van JAB hoestten de Zwitsers onlangs ruim 7 miljard dollar op om producten van de Amerikaanse koffieketen Starbucks op de markt te mogen brengen. Nestlé kocht vorig jaar ook de meerderheid van de chique koffieketen Blue Bottle Coffee.

Maar koffie is bijlange niet de enige interesse van de Reimanns. JAB heeft ook een belang van 8 procent in de consumentengoederenreus Reckitt Benckiser, en controleert de Amerikaanse Coty-groep, die onder meer de parfums van Calvin Klein en David Beckham in huis heeft. Andere luxemerken in de portefeuille zijn Jimmy Choo, Bally en Belstaff. Begin dit jaar dook JAB ook op als koper van de frisdrankenfabrikant Dr Pepper Snapple voor 18,7 miljard dollar.

AB InBev

Heet beheer van JAB is in handen van drie senior partners: Peter Harf, Bart Becht en Olivier Goudet. De eerste is de voormalige voorzitter van de bierreus AB InBev , de laatste de huidige voorzitter. Er bestaan dan ook nauwe banden tussen JAB en de familie Van Damme, die AB InBev controleert.