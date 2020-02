Zalando kiest voor uitersten

Millennials

Zalando richt zich met zijn luxeaanbod specifiek op de jongere generatie. 'We hebben de meeste millennial- en Generatie Z-klanten in Europa. Naar verwachting is die groep tegen 2025 goed voor 55 procent van alle luxeaankopen', zegt Lena-Sophie Röper, de aankoopdirecteur voor premiummode bij Zalando, in een persbericht. De luxemarkt neemt met 38 miljard euro een derde van de Europese modemarkt in.