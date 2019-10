Zalando nog voor pakjesseizoen in feeststemming

In het derde kwartaal van 2019 hebben 1 miljard mensen de website van Zalando bezocht. Dat is een record voor de Duitse e-commercegigant. Het idee om niet langer gratis te verzenden lijkt te renderen.

De derdekwartaalcijfers van de webwinkel Zalando veroorzaakten een feestgevoel. Nog voor het laatste kwartaal, traditioneel een opsteker dankzij de eindejaarsperiode, haalde de website in het derde kwartaal een recordaantal bezoekers van 1 miljard.

6,3 miljoen Bedrijfsresultaat Zalando boekt een aangepast bedrijfsresultaat van 6,3 miljoen euro. Opvallend als je weet dat het vorig jaar nog 38,9 miljoen in het rood ging.

Het aantal actieve klanten groeide tot 29,5 miljoen, een stijging met 17,5 procent. Die waren goed voor 34,7 miljoen orders, een kwart meer dan vorig jaar. Meer klanten die meer kopen resulteert in meer omzet. In de eerste negen maanden van 2019 haalde Zalando een omzet van 1,5 miljard euro. Vorig jaar was dat nog 1,2 miljard.

Opvallend is de stijging van het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit): 6,3 miljoen euro. Vorig jaar ging Zalando nog 38,9 miljoen euro in het rood. Het e-commercebedrijf leed onder zijn beleid van gratis verzending van pakjes. Ongeveer een jaar geleden werd aangekondigd dat niet langer alle pakjes gratis tot bij de klanten zouden raken.

Kortingenfestijn

'2019 is tot nu toe een zeer succesvol jaar geweest', zegt David Schröder, de financieel directeur van Zalando. Hij zegt ook uit te kijken naar het laatste kwartaal, dat er veelbelovend uitziet dankzij de eindejaarsperiode. Die begint met Cyber Weekend, een concept dat is overgewaaid uit de VS en het best te omschrijven is als een kortingenfestijn van vier dagen.

Cyber Monday volgt twee dagen na Black Friday, de dag na Thanksgiving. Dat is de zeer populaire feestdag in Amerika die altijd op de vierde donderdag van november valt. Zowel Black Friday als Cyber Monday staat bekend om de massale kortingen en is zeer populair bij de consument. Vorig jaar was Cyber Monday de beste dag ooit voor Amazon, die andere webgigant.

Duurzaam