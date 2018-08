Zalando pessimistischer voor 2018

Ondanks een recordaantal bestellingen presteerde de Duitse e-commercereus in het tweede kwartaal ietwat onder de verwachtingen. Het aandeel krijgt een stevige tik in Frankfurt.

Zalando boekte in het tweede kwartaal (april-juni) een omzet van 1,33 miljard euro. Dat is ruim één vijfde meer dan het jaar ervoor en in lijn met de groeiplannen van het e-commercebedrijf. De bedrijfswinst kwam uit op 94 miljoen (+15%), wat overeenkomt met een marge van 7,1 procent. De e-commercereus telde eind juni 24,6 miljoen actieve klanten - het hoogste niveau ooit. Die plaatsten 29 miljoen bestellingen, eveneens een record.