Zalando rolt tweedehands-optie uit in België

Het e-commercebedrijf Zalando, in Europa het grootste online platform voor mode en lifestyle, lanceert een nieuwe categorie op zijn webshop: Pre-Owned. Daar kunnen klanten hun eigen kledij tweedehands doorverkopen aan andere Zalando-gebruikers. In ruil krijgen ze een waardebon - onbeperkt geldig en ook als geschenk te gebruiken - van Zalando, of ervoor kiezen de opbrengsten te doneren aan een goed doel.

34 miljoen gebruikers Zalando telt 34 miljoen gebruikers in 17 landen, Vinted heeft er 37 miljoen in 12 landen.

De praktische kant - inclusief de mogelijkheid om items tot 100 dagen na aankoop gratis terug te sturen - blijft dezelfde als op de rest van de website. Zalando beloofde zijn gebruikers in februari al de mogelijkheid om tweedehandskledij te verkopen via zijn platform. Vanaf vandaag kunnen klanten in Duitsland en Spanje gebruikmaken van de optie. Begin oktober is het de beurt aan België, Nederland, Frankrijk en Polen.

'De interesse in tweedehandsmode is groot en groeit, vooral bij millennials', zegt Jacintha De Graaf, verantwoordelijke voor Zalando in de Benelux. 'We weten dat onze Belgische klanten graag plaatsmaken in hun kast door hun items een tweede leven te geven en in te ruilen voor iets nieuws. Zalando is het eerste modeplatform dat deze klantenbehoeftes op grote schaal beantwoordt.'

Vinted

Toch heeft de nieuwe optie van Zalando iets weg van Vinted, een razend populaire Litouwse app waar mensen tweedehands kledij kunnen kopen en verkopen. Vinted werd de eerste unicorn - een niet-beursgenoteerd bedrijf dat 1 miljard euro waard wordt - in Litouwen. Vinted kon ook de Belgische holding Sofina verleiden, die vorig jaar een onbekende participatie nam in de online marktplaats.