Zalando spint opnieuw garen bij lockdowns

De aanslepende lockdowns hebben shoppers in het tweede kwartaal massaal naar de grootste Europese onlinekledingverkoper gestuurd. Alleen slaagt Zalando er niet in om de extra omzet te vertalen in meer winst.

Het van oorsprong Duitse Zalando is een van de weinige bedrijven in de modewereld dat zijn voordeel deed bij de strenge coronaregels. In het tweede kwartaal was Europa nog altijd stevig in de ban van het coronavirus, met beperkende maatregelen tot gevolg. In België was er de paaspauze, waarbij niet-essentiële winkels bijna heel april gesloten waren.