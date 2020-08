'Zaterdag uitverkoop bij Brantano'

De curatoren van de failliete schoenwinkelketen Brantano willen zaterdag een uitverkoop organiseren. 'Al lijkt dat niet te lukken', zeggen de vakbonden. 'Het personeel wil eerst duidelijkheid over de toekomst.'

De curatoren planden de voorbije weken meerdere keren een grote uitverkoop bij Brantano, maar telkens mislukte dat. Met een uitverkoop zou de keten haar zomercollectie - die straks grotendeels niets meer waard is - kunnen omzetten in cash. Daarmee kunnen schuldeisers worden betaald. FNG had 734 miljoen euro schulden.