'Zelfs een gezond modebedrijf moet vechten om te overleven'

Het coronavirus geeft de kledingsector een stevige klap. Die had het al moeilijk en nu dalen de inkomsten fors doordat winkels gesloten zijn, terwijl de bedrijven met de wintercollectie opgescheept zitten.

De coronacrisis treft veel bedrijven, maar zeker de Belgische modebedrijven. Ketens als Bristol, JBC en LolaLiza maken al enkele jaren verlies. Bedrijven als FNG (Brantano) maken winst, maar torsen heel wat schulden. Nu moeten ze minstens drie weken de deuren sluiten.

'Voor bedrijven die het moeilijk hebben, kan corona de druppel zijn', zegt schoenenondernemer Wouter Torfs. 'Maar ook gezonde bedrijven vechten voor hun voortbestaan.' Torfs is nog altijd winstgevend, maar de winst halveerde wel in 2018.

Inkomsten mislopen

Doordat hun winkels gesloten zijn, lopen de bedrijven een pak inkomsten mis. '75 procent van onze omzet valt weg', zegt Torfs. 'Dat de verkoop via onze webwinkel dubbel zo hoog ligt als een jaar geleden brengt geen zoden aan de dijk.'

Voor bedrijven die het moeilijk hebben, kan corona de druppel zijn. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Om de schade te beperken nemen de ketens maatregelen. Een voor de hand liggende is bestellingen annuleren. Een groot deel van de lente- en zomercollectie ligt al in de magazijnen en de winkels, maar een deel moet nog geleverd of gemaakt worden.

'We hebben 70 procent van de kleding ontvangen', zegt Michel Delfosse, de eigenaar en topman van de 100 Bel&Bo-winkels. 'De rest willen we annuleren. Daar voeren we gesprekken over met onze leveranciers.' Torfs heeft 85 procent van zijn collectie binnen en heeft de rest geannuleerd.

Maar ook de kleding en de schoenen die geleverd en betaald zijn, kunnen de ketens niet deze zomer verkopen. 'Een deel van onze schoenen houden we voor de zomer van volgend jaar', zegt Torfs. Voor een paar sandalen en een wit T-shirt is dat mogelijk. 'Trendgevoelige artikelen kunnen we niet opsparen en moeten we met korting verkopen.'

Schade beperken

'We kunnen de kleding van dit seizoen niet volgend jaar verkopen', zegt Peter Perquy, de CEO van het modemerk Terre Bleue. 'Onze winkels hebben de kleding ontvangen en we maakten er al reclame voor. Onze klanten voelen zich bedrogen als we volgend jaar met dezelfde kleding uitpakken.

In de koopjesperiode zullen de ketens meer kleding met verlies verkopen dan anders. Veel ketens roepen op de zomersolden uit te stellen (zie kader).

De kans op een recessie is groot. Als de winkels weer open gaan, zullen mensen besparen op kleding. Peter Perquy CEO Terre Bleue

De schade kan beperkt worden als de winkels in april weer open mogen. Maar de ondernemers houden er rekening mee dat ze langer gesloten blijven. 'Ik verwacht dat de verkoop ook na de heropening 20 procent lager ligt', zegt Perquy. 'De kans op een recessie is groot. Mensen zullen besparen op kleding.'

Kleding kopen

De bedrijven voelen om nog een andere reden de gevolgen over een halfjaar. Nu en in de komende weken bestellen ze de kleding die in de herfst en de winter in de rekken ligt. Tijdens de koopjesperiode in juli worden de eerste producten geleverd. Die moeten bij aflevering betaald worden.

Dat doen de modebedrijven normaal gezien met de cash die ze voor hun voorjaarskleding kregen. Door de dalende inkomsten zullen ze een pak minder geld in kas hebben. 'Geen enkel modebedrijf gaat zorgeloos naar de winter', zegt een bron uit de sector.