Zie ginds komt Amazon

Amazon lonkt naar België en maakt zich op voor een strijd met Bol.com. Verkopen de Vlaamse ondernemers hun producten straks ook massaal via de Amerikaanse techreus? ‘Bij Amazon moet je nog harder je best doen dan bij Bol.com.’

Hebt u het ook al meegemaakt? U bestelt iets bij Bol.com, maar een dag later bezorgt de pakjesbezorger een doos met daarop een logo dat u nog nooit hebt gezien. Toch zit het bestelde product erin. Uw buurvrouw krijgt dan weer wel een Bol.com-doos.

De helft van de pakjes die Bol.com verstuurt, zijn niet echt van Bol.com. Ze komen van een van de 30.000 zelfstandige Belgische en Nederlandse bedrijven waarmee de webwinkel samenwerkt. Het gaat om de zelfstandige van om de hoek, maar ook om ondernemingen als Schoenen Torfs, Brantano, Rituals en Zeeman. Zij kunnen hun producten op de populaire webshop plaatsen en zo miljoenen klanten bereiken. Bol.com mag zo’n 15 procent van de verkoopprijs houden.

Ik vind Amazon de max, maar ik stel me de vraag: zal Jan Modaal er niet op afknappen en snel terugkeren naar zijn vertrouwde Bol.com? Kenny Van Paesschen Ondernemer

De Nederlandse webshop ontpopte zich in de voorbije tien jaar als dé ‘online marktplaats’ van Nederland en België. De vraag is of dat zo blijft nu de Amerikaanse gigant Amazon zich sterker op de Lage Landen richt?

Dit jaar wordt Amazon.nl - nu nog een boekenwebshop - een volwaardige online winkel voor Nederlandstaligen. ‘Een exacte lanceerdatum geven we niet’, zegt Amazon-woordvoerder Veronika von Bredow. In de sector valt te horen dat de lancering voor elk moment is. Sommigen verwachten de lancering in de zomer, op Prime Day, de jaarlijkse kortingshoogmis van Amazon.

‘We richten ons niet expliciet op Belgen. Maar we merken dat zij al jaren op onze Franse en Duitse site kopen. De keuze is aan de consument’, zegt Von Bredow. De vraag of Amazon hier actief reclame zal maken, beantwoordt ze niet. Veelzeggend is dat Amazon vandaag niet alleen Nederlandse maar ook Belgische ondernemers probeert te overtuigen hun producten op Amazon.nl aan te bieden.



Neuhaus

Zakendoen met Belgische ondernemers is niet nieuw voor Amazon. Met Mechelaar Kenny Van Paesschen doet de Amerikaanse techreus het al jaren. Zijn bedrijf ShopWeDo is actief op de Franse, Britse, Spaanse en Italiaanse webshops van Amazon. Binnenkort wil Van Paesschen zijn producten ook via Amazon.nl aanbieden. Op Bol.com is hij al zes jaar actief.



In de magazijnen van Van Paesschen liggen babyartikelen van zijn eigen webshop BabyGoodies, maar ook producten van honderd Belgische bedrijven die de uitbating van hun webwinkel aan hem uitbesteden. Een deel staat ook te koop op Amazon en Bol.com. In het magazijn stuiten we op allerlei producten: Spaans Mahou-bier, Telenet-modems, sportvoeding en pralines. ‘Alle chocolade die Neuhaus wereldwijd via zijn webwinkel verkoopt, komt van hier.’

Tsunami

Iedereen in de sector heeft het over de komst van Amazon en de gevolgen voor Bol.com, maar Van Paesschen ziet Amazon niet ‘als een tsunami onze regio overspoelen’. ‘Amazon zal het meer wel langzaam laten volstromen’, zegt hij.

Via Bol.com kregen we vaker kleding terug dan via onze eigen webshop. Ook de commissie was een drempel voor de winst­gevendheid. Bart Claes CEO van JBC

‘In een eerste fase zal er niet veel veranderen. Bol.com is een gevestigde waarde in Nederland en Vlaanderen. Het heeft ons online leren winkelen en dat biedt een voorsprong. Mensen kennen Bol.com en weten welke service ze mogen verwachten. Dat geldt niet voor Amazon.’

Everything store

Het verschil is enorm, zegt Van Paesschen. Vooral met zijn grote aanbod maakt ‘the everything store’ Amazon het verschil. ‘Hun aanbod is overweldigend. Het maakt de surfervaring ook anders dan bij Bol.com. Als techneut vind ik Amazon de max, maar ik stel me de vraag: zal Jan Modaal er niet op afknappen en snel terugkeren naar het vertrouwde Bol.com?’

Schermvullende weergave In de VS en Duitsland heeft Amazon een erg hoog marktaandeel.

Ook als ondernemer heeft Van Paesschen een boontje voor Amazon. ‘Hun software om bestellingen te verwerken is een pak uitgebreider en beter. Je merkt

dat Amazon een wereldspeler is. Al moet het gezegd: de voorbije maanden heeft Bol.com een inhaalbeweging gemaakt.’

De Nederlandse webshop levert Van Paesschen veel meer klanten op dan de vier webshops van Amazon. ‘Via Amazon komen elke dag één tot vijf bestellingen binnen. Via Bol.com veertig tot vijftig.’

Vonken

De strijd tussen Bol.com en Amazon gaat volgens Van Paesschen vonken geven. ‘Zeker op de lange termijn moet Bol.com zich zorgen maken. Amazon gaat klanten inpikken. Het gaat voor een gestage groei.’

We richten ons niet expliciet op Belgen. Maar we merken dat zij al jaren op onze Franse en Duitse site kopen. De keuze is aan de consument. Veronika von Bredow Woordvoerder Amazon

Von Bredow versterkt zijn vermoeden. Op de vraag of Amazon bij ons het nummer één wil worden, zegt ze: ‘We zijn nederig. In Duitsland, waar we twintig jaar bezig zijn, zijn we gestaag gegroeid.’ Intussen heeft Amazon de helft van de Duitse e-commercemarkt in handen, berekende de universiteit van Sankt Gallen.



Amazon valt niet te onderschatten. De Amerikaanse reus deinst er niet voor terug jarenlang verlies te maken door een prijzenoorlog te voeren, maar ondertussen wel de grootste te worden.

Prioriteit

‘Alles hangt af van hoeveel reclame Amazon voor zijn Nederlandstalige webwinkel maakt’, zegt Els Breugelmans, e-commerce-expert aan de KU Leuven. Ook zij wijst op de sterke positie van Bol.com, dat alleen in België en Nederland opereert. ‘Amazon heeft de budgetten om Bol.com te bekampen met een groot offensief. Maar de vraag is: hoeveel prioriteit heeft de Benelux voor Amazon?’

Niet bijzonder veel, denkt Van Paesschen. ‘Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de prioritaire markten. Daarna volgen Italië en Spanje. Het heeft jaren geduurd eer Amazon naar ons begon te kijken. En nu gaan ze het dan toch doen. Ze rekenen op een Amazon-effect: ‘Laat maar gaan, wij hebben niets te verliezen.’’

Van Paessche probeerde zich al te registreren bij Amazon.nl. Zonder succes. ‘Je vult de vragenlijst in en misschien word je enkele maanden later telefonisch gecontacteerd. Bol.com doet het anders, en bouwt echt een partnerschap met zijn ondernemers uit. Het stuurt vertegenwoordigers de baan op en heeft een kantoor in Antwerpen. Vorige week ben ik er nog geweest, op uitnodiging.’

Je best doen

In tegenstelling tot Bol.com verschaft Amazon ondernemers natuurlijk wel toegang tot heel Europa. Maar dat klinkt straffer dan het is, zegt Van Paessche. ‘Pakjes naar Nederland versturen is bijna even goedkoop als naar België. Maar eens je verder gaat, lopen de verzendkosten op. Dan wordt het minder interessant. En omdat op Amazon zo veel ondernemers actief zijn, moet je er nog harder dan bij Bol.com je best doen om bovenaan in de zoekresulaten te verschijnen.’

Wie op online platformen verkoopt, wint klanten. Maar je verliest er de band met de klant, omdat die denkt dat hij bij Bol.com of Amazon koopt. Els Breugelmans E-commerce- expert

Beide sites bepalen via een algoritme welke handelaar bovenaan komt te staan. Stel dat tien handelaars dezelfde doos Lego verkopen, dan komt die met de beste service bovenaan. ‘Natuurlijk is een goedkope prijs een element’, zegt Bol.com-CEO Huub Vermeulen. ‘Maar we kijken ook naar wie het snelst levert. En naar wie het betrouwbaarst is. Belooft een partner de dag na bestelling te leveren, maar komt hij die belofte keer op keer niet na? Dan komt de handelaar die zegt pas over twee dagen te leveren en dat effectief doet eerst.’

Te laat leveren

Maar één instantie draagt de gevolgen van een verkoop die niet goed liep: de zelfstandige ondernemer. Ook als de post het pakket te laat levert, krijgt hij een slechte score. Wie veel slechte scores haalt, zakt weg in de zoekresulatenlijst of wordt zelfs geweerd. Van Paesschen: ‘Als je maar één bestelling per week krijgt en de afhandeling krijgt een slechte beoordeling, heb je een probleem. Verkoop je er vijftig en loopt er één keer iets mis? Dan is er geen man overboord.’

Is het ook voor kleine zelfstandigen goed zakendoen via Bol.com en Amazon? Of is het toch meer iets voor grotere bedrijven met een goede infrastructuur en efficiëntie, zoals ShopWeDo?

Els Boelens, die met één personeelslid en een flexijobber al dertig jaar de speelgoedwinkel Dierkens in Evergem uitbaat, bewijst dat ook kleintjes het kunnen. ‘Sinds 2019 verkopen we ook via Bol.com. Het mocht niet van mijn man, maar ik heb het toch gedaan. Intussen komt 10 procent van onze omzet van Bol.com. Ik bied er een beperkt aantal producten aan die we moeilijk verkocht krijgen in de winkel. De schone stukken houd ik voor de klanten in de winkel. Die blijven het belangrijkst.’

Praktische bezwaren

De verkoop via Bol.com is voor Boelens een nevenactiviteit. ‘Het moet doenbaar blijven. Als we willen groeien, zou ik extra personeel moeten aannemen en dat doe ik niet. Ik breng de pakjes ’s avonds naar de post, terwijl ik naar huis rijd.’

We registreerden ons, maar mijn vriendin en ik hebben het te druk om foto’s op Bol.com te zetten. Carlos Pozo Fietsenhandelaar

De commissie van 15 procent is geen drempel, zegt ze. ‘Je kan perfect inschatten hoeveel je met een verkoop verdient. Dreig je met iets verlies te maken? Dan bied je het niet aan via Bol.com.’

Zo ziet Van Paesschen het ook. ‘Als je via je eigen webwinkel werkt, ben je dat geld ook kwijt aan kosten die je niet hebt bij Bol.com, zoals marketing.’

Toch staan tussen droom en daad praktische bezwaren, merkt de Antwerpse fietsenhandelaar Carlos Pozo nadat hij zijn zaak twee maanden geleden bij Bol.com heeft geregistreerd. Aan verkopen is hij nog niet toegekomen. Er staan zelfs nog geen producten op de site. ‘We wilden op Bol.com staan, omdat iedereen tegenwoordig op zijn smartphone kijkt als hij iets gaat kopen. Maar mijn vriendin en ik staan alleen in de winkel en hebben het te druk om foto’s op Bol.com te zetten.’

Tweesnijdend zwaard

Bol.com en Amazon zijn voor zelfstandige ondernemers een tweesnijdend zwaard, zegt Breugelmans. ‘Op de online marktplaatsen bereiken ze kopers aan de andere kant van het land en in Nederland. Ze winnen dus klanten. Maar ze verliezen de band met de klant, omdat die denkt dat hij bij Bol.com koopt.’

Schermvullende weergave Bol.com was een van de webshops die de Belg online leerde winkelen.

Zelfstandigen die via platformen verkopen, weten vaak niets over de klanten naar wie ze pakjes sturen. Alle data zijn voor Bol.com of Amazon. Naar dat laatste bedrijf voert de Europese Commissie een onderzoek, omdat ze vermoedt het gegevens van zelfstandige ondernemers misbruikt.

Er is volgens Breugelmans nog een gevaar. Omdat Bol.com en co. steeds vaker de start van een aankoop zijn, concurreert de zelfstandige van om de hoek steeds meer met concurrenten uit heel België en Nederland. ‘Dat kan leiden tot minder klanten in de winkel.’



JBC

Ook voor grotere bedrijven is verkopen via grote webplatformen niet zonder meer een succes. Dat ondervond Bart Claes, de CEO en eigenaar van de Belgische kledingketen JBC. ‘Vanaf 2016 verkochten we een deel van onze kindercollectie via Bol.com.Zo wilden we doorbreken in Nederland. Maar dat lukte niet. In eigen land zijn we met onze 140 winkels en onze eigen webshop bekend genoeg. Daarom zijn we met Bol.com gestopt.’



Bol.com is een nevenactiviteit. De schone stukken houd ik voor de klanten in de winkel. Die blijven het belangrijkst. Els Boelens Speelgoedwinkel Dierkens

De samenwerking leverde JBC onvoldoende extra omzet op, maar ook de winstgevendheid was een probleem. ‘Kleding die we via Bol.com verkochten, kregen we vaker terug dan kleding via onze eigen webshop. Naast de hoge retourkosten was ook de commissie een drempel voor de winstgevendheid. Het was geen optie onze kleding duurder te verkopen via Bol.com dan via onze winkels. Zeg nooit ‘nooit’, maar er zijn voorlopig geen plannen om terug te keren naar Bol.com of ons aan te sluiten bij Amazon.’

Mooie marges

Terwijl gevestigde ondernemingen worstelen met de vraag of ze via Bol.com en Amazon moeten verkopen, staan bedrijfjes op die niets anders doen. Zoals Nine of Spades, een marketingbureau uit Brugge. ‘Vroeger maakten we T-shirts. Maar sinds twee maanden koop ik producten op en verkoop ik ze via Bol.com’, zegt de eigenaar, die zijn naam niet in de krant wil.

Hij koopt producten tegen sterk verlaagde prijzen van failliete bedrijven, ondernemingen met te grote voorraden en zelfstandigen die hun winkel sluiten. ‘Speelgoed, cadeau-artikelen, dvd’s, fitnessapparaten, keukengerei. Alles wat bij Bol.com populair is, komt in aanmerking. Voorlopig stockeren we alles in de berging van mijn appartement en in de garage.’