Beursplannen Bol.com centraal in nieuw groeiplan Ahold Delhaize

3 vragen aan

Frans Muller, CEO Ahold Delhaize, en Wouter Kolk, CEO Ahold Delhaize Europa

Waarom brengt u Bol.com naar de beurs?

Muller: 'De tijd is er rijp voor. We hebben een groeiplan klaar voor Bol.com. Dat gaat onder andere over nauwer samenwerken met onze winkelmerken Albert Heijn en Delhaize. Dat plan willen we financieren. Daarnaast waren we gefrustreerd dat de waarde van Bol.com niet tot uiting kwam in de waardering van het hele bedrijf.'

Hoe wilt u ook de voedingswebwinkels winstgevend krijgen?

Kolk: 'Onze e-commerce zal ten eerste winstgevend worden door omzetgroei, die schaalgrootte en schaalvoordelen zal genereren. Ten tweede is automatisering belangrijk. In de Verenigde Staten zijn enkele van onze e-commercehubs al geautomatiseerd. Die kennis willen we naar Europa brengen. Ook densiteit is belangrijk (als een bestelwagen zijn hele vracht kan leveren in een klein gebied is dat goedkoper dan in een groot gebied, red.). Als veel klanten in een stedelijke omgeving wonen en elk voor 150 euro bestellen, is er licht aan het einde van de tunnel.'

Kan Bol.com concurreren met Amazon?