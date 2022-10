De Nederlandse drogisterijketen Kruidvat merkt dat klanten tijdens de energiecrisis actiever op zoek gaan naar promoties en vaker naar het huismerk grijpen. CEO Ed van de Weerd ziet nog groeimogelijkheden in ons land. 'De komende jaren openen we 12 tot 15 nieuwe winkels in België, vooral in Brussel en Wallonië.'