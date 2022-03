Heel wat Belgen slaan door de oorlog in Oekraïne grote hoeveelheden bloem en olie in. Daarom vraagt Colruyt zijn klanten om hoogstens twee stuks van elk te kopen. Ook Lidl legt beperkingen op. 'Toch is er genoeg voor iedereen', klinkt het. 'We willen paniek vermijden.'