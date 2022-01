Concurrentie probeert opening Jumbo-supermarkten te verhinderen

Jumbo kon vorig jaar in België minder winkels openen dan het hoopte. De Nederlandse supermarktketen heeft last met voldoende personeel te vinden op de krappe arbeidsmarkt en concurrenten proberen de opening van winkels te vertragen en te verhinderen.

Jumbo opende vorig jaar negen Belgische supermarkten en klokte op 31 december af op 17 Belgische winkels. 'De uitbreiding in België verloopt voorspoedig', jubelt het bedrijf in een persbericht. Maar het had voorspoediger gekund. Afgelopen zomer hoopte Jumbo het jaar te eindigen met 20 winkels. Ook voordien moest de Nederlandse keten haar groeiambities temperen.

Winkels openen gaat wat trager dan gedacht door de logistieke malaise in de nasleep van corona, zegt financieel topman Ton van Veen. Het is ook moeilijk voldoende personeel te vinden door de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast spelen 'vastgoedredenen'. 'Voldoende panden vinden lukt wel', zegt Van Veen. 'Maar meerdere concurrenten starten procedures tegen onze nieuwe winkels, waardoor de opening vertraagt. Wanneer je een pand hebt met de juiste bestemming, ben je niet zeker of je er effectief een winkel kunt openen. Dat is anders dan in Nederland.'

Toch laat Jumbo zich niet van de wijs brengen. 'Dit jaar openen we 15 winkelpanden', zegt Van Veen. 'We zijn er vrij zeker van dat dat ons lukt. Met een hoge mate van betrouwbaarheid zeg ik dat we 2022 zullen eindigen met 30 tot 32 winkels.'

Ook het langetermijndoel van honderd Belgische winkels blijft overeind. 'Dat doel willen we binnen drie tot vijf jaar halen', zegt Van Veen. 'De snelheid hangt ervan af of we overnames kunnen doen. We hebben het voorbije jaar enkele winkels van Alvo overgenomen. Er volgen er misschien nog een paar.'

Vlot gehaald

De Belgische winkels lokken meer volk dan verwacht, zegt Van Veen. In de zomer zei hij dat de jaaromzet van de Belgische winkels 100 miljoen euro zou overschrijden. 'Die doelstelling hebben we vlot gehaald. De omzet schommelt tussen 120 en 130 miljoen euro. Dat komt deels door corona. Zijn er beperkingen of lockdowns in andere sectoren, dan zien we onze verkoopcijfers stijgen.'

Winstgevend waren de Belgische winkels nog niet. 'De opstartkosten zijn hoog', zegt Van Veen. 'Maar we hopen dit jaar break-even te draaien in België.'

De winstgevendheid stond vorig jaar onder druk - ook in Nederland. 'Ondanks de stijgende omzet bleef de winst op niveau of ging ze wat achteruit', zegt Van Veen zonder details te geven. 'Mensen denken dat onze winst stijgt door corona, maar door de extra kosten die we moeten maken voor het virus klopt dat niet. Daarnaast stegen ook de grondstoffenprijzen, waardoor leveranciers fors hogere inkooptarieven willen aanrekenen. Ten slotte staat onze winst onder druk omdat nieuwe evoluties zoals e-commerce werken met lagere marges.'