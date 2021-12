‘Dankzij e-commerce is heel de wereld ons terrein’

De babywebwinkel De Gele Flamingo trekt naar het buitenland. Zes jaar nadat ze haar job als verkoper van kantoormateriaal heeft opgezegd, jaagt Sophie Claes haar e-commercedroom na. ‘Ook zonder consultants en investeerders groeien we vlot.’

Sophie Claes (39) was een pionier toen ze in 2013 begon met haar webwinkel De Gele Flamingo. Er waren maar weinig Belgische webshops, terwijl Bol.com, Coolblue en Zalando vanuit het buitenland aan hun opmars bezig waren. ‘Veel Belgische ondernemers denken dat ze alleen in eigen land kunnen ondernemen. Maar door e-commerce is de hele wereld ons terrein', zegt Claes.

De ondernemer voegde onlangs de daad bij het woord door haar webshop naar het Engels te vertalen. Over vijf jaar moet de helft van de omzet uit het buitenland komen. Vandaag komt 30 procent uit Nederland. ‘Al jaren kregen we vragen van mensen uit de hele wereld - tot Japan toe. Ze moesten tot voor kort hun weg zien te vinden op onze Nederlandstalige site.’

Groeien

De buitenlandse groei moet de babyartikelenwebshop over vijf jaar aan 20 miljoen euro omzet helpen. Dit jaar rondt De Gele Flamingo de kaap van 6,5 miljoen, een derde meer dan in 2020. Dat was door corona een boerenjaar, met 70 procent groei.

Wat dat op de werkvloer betekende, toont Claes ons in haar magazijn. We zijn het gebouw in Malle amper binnengestapt of de energieke ondernemer heeft ons al naar het operationele hart van haar bedrijf geloodst. ‘We zitten hier pas sinds september en het magazijn zit al vrij vol, terwijl het dubbel zo groot is als het vorige. In 2023 verhuizen we naar een magazijn dat we zelf bouwen en opnieuw dubbel zo groot is.’ Een mijlpaal? Voor Claes lijkt het business as usual. ‘Er zijn al zo veel mijlpalen geweest.’

Haar kinderdroom heeft ze al lang gerealiseerd. ‘In mijn jeugd zei ik dat ik mijn naam aan een gebouw wilde zien hangen als ik groot was’, zegt ze. Haar ouders waren geen ondernemers. Het was haar grootvader die haar inspireerde. ‘Hij begon met niets, maar hij heeft een boerderij gehad, een vleesfabriek en hij kocht gronden. Altijd kleinschalig, maar hij werkte keihard.’

Papier verkopen

De Gele Flamingo Belgische webwinkel die babyartikelen verkoopt, geboortelijsten samenstelt en interieurspullen aanbiedt. Gevestigd in Malle. Omzet (2020): 5 miljoen euro. Geraamde omzet 2021: 6,5 miljoen euro. Bedrijfswinst: 540.000 euro. Nettowinst: 401.000 euro. Personeelsleden: 15.

Toch sloeg Claes een andere weg in toen ze volwassen werd. Tien jaar was ze bij Lyreco aan de slag als verkoper van papier en andere kantoorwaren. Haar ondernemersavontuur begon toen ze moeder werd en online alleen babyspullen vond op buitenlandse webshops. Ze ging van start vanuit haar eigen woning, in de late uren en in het weekend. Haar job bij Lyreco gaf ze pas na twee jaar op.

Intussen werken 15 mensen in het hoofdkantoor en het magazijn van De Gele Flamingo. Die zijn gehuisvest in een wat afgeleefde voormalige opslagplaats voor tweedehands auto-onderdelen. Alle personeelsleden zijn vrouwen. De enige man die we tegenkomen, is de schoonmaker. ‘Mijn grootvader zegt dat hij dat nooit zou hebben gedurfd. Hij vindt wat ik doe veel graver dan wat hij gedaan heeft’, zegt ze trots.

Claes leidt haar bedrijf zonder consultants en durfkapitalisten. ‘Een corporate approach is niet aan mij besteed. Ik heb wel eens gesproken met kandidaat-investeerders. Dat was interessant, maar waarom zou ik een deel van mijn bedrijf verkopen? We groeien vlot op eigen kracht. Ik ben al goed omringd door onder andere mijn broer - een revisor - en mijn man, die in de logistieke sector werkt.’

Winst maken

Haar down-to-earthaanpak legt het bedrijf geen windeieren. Sinds zijn start maakt De Gele Flamingo winst. Vorig jaar schommelde de winstmarge rond 10 procent. Nochtans maken veel webwinkels in hun beginjaren - en zelfs ver daarna - verlies. Claes heeft een eenvoudige verklaring voor de prestaties van haar bedrijf. ‘We waken over onze winstmarges, want die zijn megabelangrijk. Kunnen we producten niet winstgevend verkopen, dan nemen we ze niet op in ons aanbod.’

Ze zet de tering naar de nering. Klanten krijgen pakjes pas gratis aan huis als ze voor meer dan 30 euro kopen. Bovendien moeten ze tot drie dagen wachten. Retourzendingen zijn nooit gratis. ‘Daar klaagt niemand over’, zegt ze.

Ook de marketing pakt De Gele Flamingo zuinig aan. Het bedrijf sprokkelt klanten via sociale media. Zeker op Instagram, waarop het meer dan 150.000 volgers heeft. Ter vergelijking: Bol.com heeft er met 220.000 amper meer. ‘We organiseren er onder andere originele wedstrijden, zoals met Sinterklaas.’ Deelnemers moesten op onze site een boodschappenmandje van exact 500 euro samenstellen. Een gewiekste manier om klanten vrijwillig het volledige aanbod te laten doorzoeken.