De Croc, een onverwachte goudklomp

Felgekleurd, van plastic en een - zacht uitgedrukt - uniek ontwerp. De Croc is al bijna twintig jaar 'the shoe we love to hate'. Toch heeft de comfortabele klomp twee opvallende boerenjaren achter de rug. Met dank aan Justin Bieber, Kentucky Fried Chicken en lak aan de regels van de mode.

Toen LeBron James, de Amerikaanse topbasketballer, woensdag de tv-studio's van TNT binnenwandelde, leek zijn 'cool' onmiskenbaar. Bruine pet, zonnebril, beige suède jasje en zelfs een sigaar in zijn hand. Maar dan, aan zijn voeten: donkergroene, geribbelde Crocs. Ondanks het duffe imago droeg LeBron James de meest gewilde schoen van het moment: een samenwerking tussen Crocs en Salehe Bumbery, de New Yorker die aan het hoofd staat van de sneakers en mannenschoenen bij het luxemerk Versace.

Tegen alle verwachtingen in zijn Crocs hip geworden. Ook beleggers vinden dat: sinds het begin van het jaar steeg het aandeel met bijna 130 procent. De steile beursrit begon in maart 2020, bij de start van de pandemie. Terwijl andere retailbedrijven de ene na de andere klap moest incasseren, steeg de verkoop van de comfortabele Crocs - populair bij mensen met staande beroepen, zoals chef-koks of medisch personeel - met 14 procent in die periode. De stijging hield in de eerste helft van 2021 onverminderd aan. De beurswaarde van Crocs bedraagt intussen 8,2 miljard dollar. Voor de omzet rekent het bedrijf dit jaar op 2,3 miljard dollar.

Krokodillenbek

Niet vanzelfsprekend voor een schoen die al jaren grondig gehaat wordt om zijn uiterlijk. Feit is dat de Croc nooit ontworpen is om 'stylish' te zijn. Comfort was vanaf het begin - een zeiltrip in de Caraïben in 2002 - de prioriteit. Drie Amerikaanse vrienden ontdekten toen een nieuwe 'bootklomp', die comfortabel en slipvrij was en niet kon zinken. In 2004 nam het drietal de producent van de schoen, een Canadees schuimrubberbedrijf, over. Voor optimaal comfort voegden ze een riem toe aan de achterkant. Van opzij bekeken leek de nieuwe schoen op een krokodillenbek. De Croc was geboren.

Ondanks het lompe uiterlijk werden de schoenen van Crocs populair. Door slimme samenwerkingen - al snel waren er Disney-, Marvel- of zelfs Louis Vuitton-Crocs te koop - groeide het bedrijf als kool. In 2006 was de Croc te koop in 40 landen, met een jaarlijkse omzet 200 miljoen dollar. Het bedrijf zag de tijd rijp voor een beursgang. In 2007 volgde de echte doorbraak. In het eerste kwartaal verdriedubbelde de omzet tegenover het jaar ervoor, de beurskoers volgde.

Onhoudbaar

Maar Crocs begon naast zijn schoenen te lopen. In twee jaar tijd explodeerde het aanbod van 25 naar 250 modellen. Dat leidde tot een onhoudbaar overschot. Met op de achtergrond de financiële crisis kreeg Crocs zijn schoenen niet meer verkocht. De verkoop daalde met 15 procent. Het bedrijf leed een verlies van 185 miljoen dollar.

In 2009 crashte het aandeel compleet. Met een waarde van 1 dollar was het dieptepunt bereikt. Het duurde vijf jaar eer er beterschap kwam, toen de beleggingsreus Blackstone 200 miljoen dollar investeerde en het bedrijf een grote reorganisatie doorvoerde. Er werd drastisch gesnoeid in het aanbod, de winkels en het personeel.

Tegelijk kreeg een nieuw team de taak de schoen weer relevant te maken. Crocs koos voor gerichte, maar uiteenlopende samenwerkingen om zich een cooler imago aan te meten. De Schotse Christopher Kane was de eerste bekende designer die zich er aan waagde, met een Croc met marmerprint op de catwalk van de Londense modeweek in 2016.

Balenciaga

Schermvullende weergave De samenwerkingen (hier met Balenciaga) volgen elkaar in sneltempo op. Niets is te mainstream, niets te exclusief.

Een jaar later was Demna Gvasalia aan de beurt, de man achter het exclusieve merk Balenciaga. Terwijl Kane het tij niet kon keren, kon Gvasalia - de man die mensen honderden dollars deed neertellen voor DHL-shirts - dat wel. De Crocs op plateauzolen en later met een echte hak verkochten in een mum van tijd uit.

In de jaren daarna volgden de samenwerkingen elkaar in sneltempo op. Dat Crocs daarin geen onderscheid maakte in sector of status, is volgens het bedrijf de grote sterkte geweest. Behalve luxelabels als Balenciaga passeerden ook artiesten als Justin Bieber of zelfs fastfoodketens als Kentucky Fried Chicken - inclusief Crocs die naar kip ruiken - de revue. Niets was te mainstream, niets te exclusief.

Crocs ziet de toekomst rooskleurig in. Tegen 2026 moet de omzet stijgen naar 5 miljard dollar, ruim een verdubbeling. Door supersterren als de voetballer Romelu Lukaku te strikken als 'Crocs ambassador' wil het bedrijf groeien in Europa. Dat blijkt ook uit de overname van het van oorsprong Italiaanse bedrijf Heydude, die Crocs donderdag aankondigde (zie inzet). Toch zijn beleggers op hun hoede. Ondanks het succes van afgelopen jaar, zakte de beurskoers de voorbije maand met bijna 20 procent. Blijven Crocs populair als de pandemie uitdooft? Ook de overname wordt sceptisch onthaald. Na het nieuws dook het aandeel nog eens 14 procent lager.