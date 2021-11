'Doomsday-belegger' Paul Singer verrast met lof voor Ahold Delhaize

Miljardair Paul Singer wordt vaak omschreven als een van 's werelds meest gevreesde beleggers. Dat hij de supermarktketen Ahold Delhaize plots bloemetjes toewerpt, doet dan ook de wenkbrauwen fronsen.

Elliott Management, het hefboomfonds rond de 77-jarige New Yorker Paul Singer, kondigde woensdag aan dat het een belang van 3 procent heeft opgebouwd in Ahold Delhaize , de moedergroep boven onder andere de Delhaize en Albert Heijn-supermarkten. Dat Singer net nu zijn investering bekendmaakt - op basis van de huidige beurskoers is die bijna 1 miljard euro waard - is geen toeval.

3 procent Elliott Management, het hefboomfonds van Paul Singer, heeft een belang van 3 procent genomen in Ahold Delhaize.

Eerder deze week kondigde Ahold Delhaize aan dat het een minderheidsbelang in zijn Nederlandse e-commercedochter Bol.com naar de beurs wil brengen. Na de zomer van 2022 zou Bol.com op het Amsterdamse Damrak moeten noteren.

Doorgaans krijgen bedrijfsleiders de stuipen op het lijf als ze horen dat Singer een belang neemt in hun bedrijf. Sinds de apothekerszoon met een psychologiediploma Elliott in 1977 oprichtte, is zijn hefboomfonds uitgegroeid tot een van de beruchtste partijen op de financiële markten.

Van Argentinië naar AC Milan

Singer verdiende grof geld door via jarenlange rechtszaken landen in financiële moeilijkheden te dwingen om hun schulden, die hij vaak voor een prikje had gekocht, alsnog terug te betalen. Een vijftienjarige strijd met Argentinië leverde hem bij het begin van het millennium ruim 2 miljard euro op. Met het spaarpotje dat Singer zo opbouwde, kocht hij drie jaar geleden de Italiaanse voetbalclub AC Milan.

In een statement geeft Elliott mee dat het overtuigd is van de kracht en het potentieel van Bol.com en dat het de plannen voor een beursgang ten volle ondersteunt.

Bij bedrijven hanteert de 'Doomsday Investor', zoals het magazine The New Yorker Singer noemt, een andere strategie. Elliott zoek naar bedrijven met een zwakke plek en dringt er in vlammende brieven bij het bestuur of het management op aan actie te ondernemen. De remedies die Elliott voorstelt om meer waarde te creëren zijn niet bepaald subtiel: divisies afsplitsen, de CEO de laan uitsturen of het bedrijf in de etalage zetten. Singer richtte zijn pijlen al op Samsung en Twitter, maar ook op de Nederlandse verzekeraar NN Group en de verfproducent Akzo Nobel.