Italië legt Amazon boete van ruim 1 miljard euro op

Italië, dat zijn onderzoek in 2019 begon, legt Amazon een boete van 1 miljard euro op omdat het bedrijf zijn dominante marktpositie misbruikt en concurrenten schaadt in de logistieke dienstverlening rond e-commerce.

Strengere kwaliteitscontroles

Die dienst - Logistica di Amazon of Fulfillment by Amazon - neemt het verzendingsproces over van de verkopers. Daaraan werden volgens de Italiaanse regulator voordelen gekoppeld, zoals een betere zichtbaarheid van de producten op de Amazon-website. Ondernemingen die de dienst niet gebruikten, kregen ook strengere kwaliteitscontroles opgelegd.