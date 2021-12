'Mestdagh stopt samenwerking met Carrefour'

De Waalse supermarktgroep Mestdagh zet haar exclusieve samenwerking met de Franse sectorgenoot Carrefour stop. Dat meldt de gespecialiseerde website RetailDetail woensdag.

Mestdagh overkoepelt meer dan 85 vestigingen van Carrefour Market, een van de formules van Carrefour in ons land. Carrefour Markets zijn middelgrote supermarkten. Mestdagh heeft de winkels deels in eigen beheer, maar is ook een masterfranchisenemer van Carrefour. Maar volgens RetailDetails is de groep vanaf 2023 geen masterfranchisenemer meer. Het contract loopt dan, na een opzegtermijn van een jaar, af.

Mestdagh sluit niet uit dat het nog zal samenwerken met Carrefour, zij het 'zonder een exclusieve overeenkomst'.

Mestdagh wil de vrijheid om ook andere wegen te bewandelen, aldus RetailDetail. 'Momenteel bekijkt de groep verschillende opties, die de retailholding vooral positieve nieuwe perspectieven moeten bieden. Er zouden vertrouwelijke gesprekken lopen met andere partners, al ligt nog niets vast. Mestdagh sluit niet uit dat het nog zal samenwerken met Carrefour, zij het 'zonder een exclusieve overeenkomst', aldus de website.

Nieuwe CEO

De breuk gaat gepaard met een managementwissel: Fabienne Bryskère heeft op 23 december afscheid genomen van Groupe Mestdagh, bevestigt de ex-topmanager aan RetailDetail. Ze verlaat het bedrijf en wordt opgevolgd door Emmanuel Coria, van wie Bryskère in maart 2020 de fakkel overnam. Coria stond toen tijdelijk aan het hoofd van Mestdagh.

In november 2020 werd nog een nieuwe masterfranchiseovereenkomst met Carrefour getekend voor tien jaar, waarbij Mestdagh ook kleinere Bio- en Express-winkels mocht uitbaten. Mestdagh was de grootste franchisenemer van Carrefour in België. Bij de Waalse supermarktgroep was woensdagmiddag niemand bereikbaar voor commentaar. Ze bevestigt wel het aantreden van Coria.

Slecht nieuws

Carrefour heeft het al jaren moeilijk in België. Vorig jaar was er een kentering met een omzetstijging en een lichte groei van het marktaandeel. Carrefour heeft met zijn verschillende formules zowat een vijfde van de Belgische markt in handen.