Het lijkt definitief over en uit voor FNG. Het modebedrijf vraagt het faillissement aan. Het wou zijn Zweedse dochter Ellos naar de beurs brengen of verkopen en zo geld verzamelen om door te gaan. Maar een redding is niet langer mogelijk, meldt het bedrijf nu. Ook de Vlaamse belastingbetaler scheurt zijn broek aan het verhaal.