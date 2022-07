André Brantegem, oprichter Brantano...

In een rusthuis in het Oost-Vlaamse Wichelen is deze week André Brantegem (89) overleden. Hij was de architect van het jarenlange succes van Brantano, de intussen failliete schoenenwinkelketen.

Een ondernemer pur sang, die zijn eenvoudige komaf nooit heeft verloochend, maar tegelijk ook een noeste werker met een duidelijke commerciële visie. Zo wordt André Brantegem omschreven.

De Oost-Vlaming, de tweede zoon van een schoenenlapper uit Lede, die slechts tot zijn 14de naar school is geweest, leert de knepen van het vak in een lokaal schoenfabriekje. Na zijn legerdienst in Duitsland, waar hij zich inlaat met de smokkelverkoop van sigaretten en koffie, richt André samen met zijn broer Gerard en een lening van 100.000 frank een schoenenfabriekje op achter het ouderlijke huis in Lede. Met een productie van 200 schoenen per dag en 28 werknemers lijkt het bedrijf op weg naar een mooie toekomst.

Italiaans element

Maar de Italiaanse import en de kapitaalintensieve sector - elk jaar moeten nieuwe machines gekocht worden om de modetrends te volgen - gooien roet in het eten. Amper tien jaar na de oprichting dreigt het faillissement. Brantegem beseft dat een Belgische schoenenmaker de strijd tegen de goedkopere import niet kan winnen en gooit het roer om. In plaats van schoenen te maken, kiest hij ervoor schoenen in te kopen en te verkopen.

Hij opent in 1968 in een deel van de fabriek zijn eerste schoenenwinkel onder de naam Brantano. De naam is een afkorting van BRANTegem ANdré, met als uitsmijter de ‘O’ als laatste letter. Op die manier refereerde de naam naar Italië, het land van de modieuze schoenen. Dat commercieel elementje slaat aan bij de klanten, want al snel volgen nieuwe winkelopeningen in Herzele, Oudenaarde en Lebbeke. In 1976 realiseert het bedrijf een omzet van omgezet 600.000 euro. De jaren nadien informatiseert André Brantegem het stockbeheer en voert hij als eerste keten de streepjescode in. Intussen is Brantano met zijn baanwinkels uitgegroeid tot een begrip in het Vlaamse straatbeeld

Reus op lemen voeten

Als hij 57 is, en Brantano 54 winkels telt met elk 30.000 paar schoenen, laat Brantegem het bedrijf over aan zijn zonen (Philippe en Joris) en een externe aandeelhouder, omdat het CEO-schap hem te veel stress bezorgt. Brantano moet elk jaar 1,5 miljoen euro lenen om de nieuwe collecties aan te kopen en Brantegem beseft dat zijn keten financieel ‘een reus op lemen voeten’ is.

Dat blijkt niet onmiddellijk, want na zijn vertrek zal Brantano nog een stevig parcours afleggen. De keten trekt in 1997 naar de Brusselse beurs en met het opgehaalde kapitaal wordt de internationale expansie ingezet. Wanneer Joris Brantegem in 2007 uit het kapitaal stapt en Macintosh Retail Group het bedrijf van de beurs haalt, begint de neergang.

Macintosh Retail gaat in 2015 failliet en de Britse winkels verdwijnen in handen van de investeringsgroep Alteri. De Belgische en Nederlandse winkels komen in handen van de familie Torfs, Dieter Penninckx, de oprichter van het intussen failliete modeketen FNG, en Rens van de Schoor. Ook die overname loopt faliekant af door de perikelen bij FNG. In 2020 gaat Brantano failliet en verdwijnt de naam uit het straatbeeld.

Snel uit politiek