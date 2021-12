Populariteit buurtwinkels stijgt, maar winst nog te laag

Almaar meer Belgen winkelen bij zelfstandige supermarkten als AD Delhaize en Carrefour Market. Dat komt de rendabiliteit ten goede. Toch blijft die te laag. 'Dat is een bedreiging voor de toekomst’, zegt Unizo.

Sinds het coronavirus begin 2020 aanmeerde in België kregen de verkoopcijfers van de supermarkten een boost. De horeca lag aan banden en mensen brachten bijna al hun tijd thuis door. Nog altijd liggen de supermarktomzetten hoger dan voor corona. Vooral de honderden zelfstandige supermarkten hebben de wind in de zeilen. Mensen winkelen door corona meer in hun eigen buurt. Dat is goed nieuws voor lokale supermarkten als AD Delhaize, Carrefour Market en Spar. De winkels worden uitgebaat door zelfstandigen.

Dankzij de hogere verkoop stijgt ook de winst van de zelfstandige supermarkten. Een cruciale barometer die de Unizo-afdeling Buurtsuper hanteert, is de handelsmarge. Die zet de brutowinst af tegen de omzet, zonder rekening te houden met de energiekosten en de eventuele huur.

De handelsmarge steeg vorig jaar met 23 basispunten naar 20,56 procent. ‘De winst steeg ook omdat de regering begin 2020 een verbod uitvaardigde op kortingen’, zegt Buurtsuper-voorzitter Luc Ardies. ‘Al duurde dat verbod niet lang.’

Investeringen

Ook onderaan de rekening dikte de winst aan. De nettowinst van de gemiddelde buurtwinkel verdubbelde net niet tot 163.000 euro. ‘Daar zijn we blij mee, want een hogere nettowinst spekt het eigen vermogen. Dat kan aangewend worden om investeringen te doen’, zegt Ardies.

Die positieve noot betekent niet dat in de sector veel gejuich klinkt. ‘Ondanks corona ligt de handelsmarge lager dan in 2018, toen ze 21,01 procent bedroeg. Dat was vroeger nog meer. De trend op de lange termijn is duidelijk dalend', zegt Ardies.

Hij maakt zich zorgen omdat de winstgevendheid van de zelfstandige winkeliers stilaan in de gevarenzone komt. ‘Om levensvatbaar te zijn moet een supermarkt een handelsmarge hebben van minstens 20 procent. Dat is nodig om te investeren in vernieuwing. Dat gaat over de verfraaiing die winkels na enkele jaren nodig hebben, maar ook over de belangrijker wordende digitalisering. Ik hoor vaker dat zelfstandigen ruim tien jaar nodig hebben om de verbouwing van hun winkel af te betalen. Terwijl een winkel na enkele jaren al opnieuw verfraaid moet worden om relevant te blijven.’

Dat de handelsmarge al een hele tijd in dalende lijn zit, is te wijten aan de stijgende concurrentie. België telt 4.698 supermarkten. Dat zijn er 106 meer dan in 2016. Behalve de historische ketens openden ook nieuwe spelers als Jumbo en Albert Heijn extra verkooppunten.

De toenemende concurrentie leidt tot een grotere onderlinge strijd met kortingen. Onder andere de marktleider Colruyt wees er in de voorbije maanden herhaaldelijk op dat de kortingenstrijd tussen de supermarkten hard oplaait. Dat is volgens heel wat waarnemers het nieuwe normaal. Zowel Albert Heijn (66 winkels) als Jumbo (17) wil over enkele jaren honderd winkels hebben. Ze zetten lage prijzen en kortingen in om klanten weg te halen bij de concurrentie.

Dat is geen goed nieuws voor de zelfstandigen en hun winstmarges. ‘De zelfstandigen moeten die kortingen niet altijd volledig dragen, maar draaien er vaak mee voor op’, zegt Ardies.

Weinig transparantie

De Buurtsuper-voorzitter roept de supermarktketens op de zelfstandigen te ontzien en te versterken. ‘De supermarkten moeten hun winst eerlijk delen met de zelfstandigen. Het ontbreekt vaak aan transparantie. Voor de zelfstandigen is het niet altijd duidelijk hoe de supermarkten de tarieven berekenen die ze hun franchisenemers aanrekenen. Dat is in Nederland anders.’

De voorman van de zelfstandige winkeliers wijst erop dat de door zelfstandigen uitgebate supermarkten belangrijker worden. Ketens als Delhaize en Carrefour boeken de helft van hun omzet of meer dankzij de bij hun aangesloten zelfstandige supermarkten. De zelfstandigen hadden in 2020 32,1 procent van de Belgische boodschappenmarkt in handen. Een stijging met 0,7 procentpunt.