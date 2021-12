Rechter beschouwt koeriers Deliveroo als zelfstandigen

De Brusselse arbeidsrechtbank oordeelt dat het deelplatform Deliveroo zijn koeriers in ons land mag kwalificeren als zelfstandigen en niet als werknemers.

'Er is geen reden om het arbeidscontract tussen zelfstandige koeriers en Deliveroo te herkwalificeren naar dat van een werknemer', oordeelde de Brusselse arbeidsrechtbank woensdag. Nochtans was dat de vraag van het arbeidsauditoraat, gesteund door een dertigtal koeriers en de vakbonden ACV en ABVV.

Volgens de rechter is het de wil van de Deliveroo-koeriers om zelfstandig voor het platform te werken en zelf hun werktijden te organiseren. Hij ziet bovendien 'geen concrete aanwijzing voor een hiërarchische machtsrelatie' opgelegd door Deliveroo. 'We beoordelen de eisen van de arbeidsauditeur en de klagende partijen als ongegrond', leest het vonnis.

Dit is een belangrijke erkenning en in lijn met de juridische interpretatie die we altijd hebben verdedigd over de manier waarop koeriers met Deliveroo willen werken. Rodolphe Van Nuffel Woordvoerder Deliveroo

'Dit is een belangrijke erkenning en in lijn met de juridische interpretatie die we altijd hebben verdedigd over de manier waarop koeriers met Deliveroo willen werken', zegt Deliveroo-woordvoerder Rodolphe Van Nuffel. Hij noemt het vonnis 'goed nieuws voor de koeriers die houden van het flexibele werk dat Deliveroo hen biedt'.

De socialistische vakbond BTB-ABVV reageert ontgoocheld. 'De fietskoeriers blijven in de kou staan. Ze moeten zelf hun werk- en beschermingsmiddelen blijven aanschaffen, ze worden niet betaald voor hun wachttijd tussen het afleveren van de maaltijden in en ze blijven verstoken van elke sociale bescherming. De uitbuiting kan volop verdergaan.'

Algoritme

De openbaar aanklager - in dit geval het arbeidsauditoraat - sleepte Deliveroo eind oktober voor de rechter om het zelfstandige statuut van de koeriers aan te vechten. De meeste koeriers bij Deliveroo werken met het statuut van zelfstandige of van 'dienstverlener in de deeleconomie'. Daardoor bespaart Deliveroo op de kosten, want het moet de koeriers geen betaald verlof geven en ook geen ziekteverlof. Ook een ongevallenverzekering is niet verplicht.

De kritiek van de vakbonden was dat de koeriers niet dezelfde vrijheden genieten als zelfstandigen. Niet zijzelf, maar het algoritme van Deliveroo zou bepalen hoeveel ze betaald krijgen. Bovendien zouden ze geen opdrachten kunnen weigeren zonder gevolgen. Ex-koeriers getuigden dat ze van het platform gegooid werden als ze opdrachten weigerden.

Het arbeidsauditoraat eiste dat de contracten van de Deliveroo-koeriers in ons land werden geherwaardeerd: van zelfstandige of dienstverlener in de deeleconomie naar volwaardige werknemers met een betere sociale bescherming.

Uit VUB-onderzoek was bovendien gebleken dat het Britse deelplatform uitbuiting mogelijk maakte. In ons land werkten minderjarigen en mensen zonder papieren voor Deliveroo. Die koeriers werkten met tussenpersonen van wie ze het Deliveroo-account gebruikten en die ze zelf vergoedden. Deliveroo heeft die praktijk erkend. Voor het auditoraat was dat extra brandstof om een zaak aan te spannen.

Het arbeidsauditoraat eiste dat de contracten van de Deliveroo-koeriers in ons land werden geherwaardeerd: van zelfstandige of dienstverlener in de deeleconomie naar volwaardige werknemers met een betere sociale bescherming. De Brusselse rechter gaat niet mee in de redenering.

Bedrijfsmodel

Deliveroo haalt met dit vonnis een slag binnen. Het dreigde ermee ons land te verlaten als de rechter zou meegaan in de redenering van het auditoraat. In Spanje en Nederland verplichtte de rechter Deliveroo al zijn model om te gooien. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kreeg Deliveroo wel gelijk.