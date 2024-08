Canadees miljardenbod op Japanse winkelreus 7-Eleven

De Canadese retailgroep Couche-Tard, de eigenaar van de TotalEnergies-tankstations in ons land, doet een gooi naar haar Japanse sectorgenoot Seven & i Holdings. Die is vooral bekend van de 7-Eleven gemakswinkels.

Het bod van Alimentation Couche-Tard werd maandagochtend eerst gemeld door de Japanse zakenkrant Nikkei, waarna Seven & i Holdngs met een bevestiging kwam. In het persbericht van de Japanse retailreus staat niet hoeveel de Canadezen veil hebben voor Seven & i Holdings. Volgens Nikkei moet een bod omgerekend :minstens 31 miljard euro bedragen om een kans op slagen te hebben.

Het aandeel van het beursgenoteerde Seven & i Holdings maakte maandag in een reactie een sprong van bijna 23 procent, waarna het op zijn daglimiet van 400 yen winst botste. Dat geeft de groep een beurswaarde van 34,4 miljard euro. Couche-Tard zelf haalt 53 miljard euro.

Advertentie

Grootste winkelketen

Seven & i Holdings benadrukt in het persbericht dat het gaat om een 'confidentieel, niet-bindend en voorlopig' voorstel om al zijn aandelen over te nemen. Een, bron zei aan het persbureau Reuters dat de gesprekken tussen de twee groepen zich in 'een zeer vroeg stadium' bevinden. Als het effectief tot een overname komt, wordt het volgens Nikkei de grootste van een Japans bedrijf door een buitenlandse speler.