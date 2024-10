Casa flirt met faillissement

De winkelketen Casa vraagt een gerechtelijke reorganisatie aan. Het bedrijf hield de voorbije maanden een uitverkoop en sloot 46 winkels, maar de cashproblemen blijven aanhouden.

De toekomst van Casa is in gevaar. Dat blijkt uit het feit dat de Belgische winkelketen bescherming vraagt tegen haar schuldeisers. Door een gerechtelijke reorganisatie aan te vragen wil het bedrijf naar eigen zeggen 'de nodige ademruimte krijgen om de continuïteit van de activiteiten opnieuw veilig te stellen.'

We hebben een acuut cashprobleem dat de continuïteit van het bedrijf bedreigt en dringend moet worden aangepakt. Persbericht Casa

Het bedrijf schrijft al jaren rode cijfers, onder meer doordat het de boot van e-commerce miste. Bovendien verhevigde de concurrentie van onder andere IKEA en Action. In 2020 moest Casa ook al eens bescherming vragen tegen zijn schuldeisers.

In de voorbije maanden werd de situatie opnieuw nijpend. Afgelopen zomer kampte Casa met cashproblemen en begon het in al zijn winkels een grote uitverkoop. Tegelijk gingen in het buitenland - vooral in Frankrijk en Nederland - 46 winkels toe. In het hoofdkantoor in Olen verdwenen enkele jobs, vooral op de marketingafdeling. 'Van meerdere winkelsluitingen is in België geen sprake', zegt Johan Van Loon van de vakbond ACV.

Onduidelijke strategie

Het bedrijf kondigde een nieuwe strategie aan. Maar CEO Vincent Nolf - die topman was van Makro en Metro tot het faillissement van de winkelketen - liet niet in zijn kaarten kijken over hoe hij de toekomst precies ziet. Het bedrijf hield het erbij dat 'de toekomst gewaarborgd is'.

Nu klinkt het pessimistischer: 'Ondanks de vooruitgang die we geboekt hebben, en mede door de ongunstige ontwikkelingen in de retailmarkt blijft de situatie van Casa International kwetsbaar. Dat veroorzaakt een acuut cashprobleem dat de continuïteit van het bedrijf bedreigt en dringend moet worden aangepakt.'

Het personeel is er vrij gerust op, want na de bescherming die het bedrijf in 2020 aanvroeg, is het ook goedgekomen. Johan Van Loon Vakbond ACV

Het blijft onduidelijk wat er gaat gebeuren. Nolf stelde woensdag alvast de vakbonden gerust. 'Hij zei ons dat er in België geen winkels zullen sluiten en geen mensen ontslagen zullen worden', zegt Van Loon. 'Ik vermoed dat hij vooral met zijn verhuurders en leveranciers om de tafel wil zitten. Het personeel is er vrij gerust op, want na de bescherming die het bedrijf in 2020 aanvroeg, is het ook goedgekomen.' Een woordvoerder bevestigt dat het niet de bedoeling is winkels te sluiten of jobs te schrappen. Het bedrijf zegt vooral op een schuldherschikking te mikken.

Casa kwam ook in het nieuws met opvallende bewegingen in het aandeelhouderschap. In april kocht de Zweeds-Libanese zakenman Ayad Al-Saffar Casa van het investeringsfonds Globitas, maar in juni verkocht hij het bedrijf alweer door aan commercieel directeur Frank Pruijn. Dat gebeurde nadat Al-Saffar de warenhuisketen Inno kon kopen en liever daarop focuste.

Al enkele jaren zit Casa in een krimpscenario. Sinds 2017 nam het aantal winkels af van bijna 500 naar 400. Vooral in het buitenland verdwenen vestigingen. Het aantal landen waarin het bedrijf actief is, daalde van tien naar acht. Het aantal personeelsleden ging van 3.100 naar 2.500. In België daalde het aantal vestigingen in zeven jaar van 80 naar 65.

Van kaashandel naar huishoudwinkel

De roots van Casa liggen in 1925, toen de Belg Karel Govaerts een handel in zuivelproducten begon. Later kwam daar voeding bij. Zijn dochter Suzanne Govaerts en haar man Joris Onzea gooiden in 1971 het roer om. Ze begonnen huishoudartikelen en geschenken te verkopen. In 1975 opende de eerste winkel met de naam Casa.