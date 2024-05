Hoe Vinted vanuit Vilnius tweedehands mainstream maakte

Een Litouwse studente die 16 jaar geleden van een stapel kleren af wilde, riep daarvoor de hulp in van een bevriende IT’er. De inderhaast bijeengeknutselde website van toen is vandaag de uitermate populaire tweedehandsapp Vinted, een van de succesvolste Europese techbedrijven, met hoofdkwartier nog altijd in Vilnius. ‘Wij gaan het probleem van de fast fashion niet oplossen. Maar het is gewoon goed dat een kledingstuk zo veel mogelijk gebruikt wordt.’