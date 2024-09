Japanse retailreus Seven & i verwerpt Canadees bod van 35 miljard euro

De Canadese retailgroep Alimentation Couche-Tard ziet haar miljardenbod op het Japanse Seven & i, de eigenaar van de gemakswinkels van 7-Eleven, stranden.

Seven & i bevestigde vrijdag wat donderdag al was uitgelekt in de media: het verwerpt het bod van Couche-Tard van vorige maand op de retailgroep. Seven & i is vooral bekend van de 7-Eleven-gemakswinkels. Het bijna een eeuw oude 7-Eleven, van Amerikaanse origine, is volgens zijn website met meer dan 84.000 winkels in 19 landen van verschillende formules de grootste winkelketen ter wereld. Couche-Tard is bij ons bekend als de eigenaar van de TotalEnergies-tankstations.

Het was tot nu gissen naar de exacte omvang van het Canadese bod. Seven & i maakte samen met de afwijzing ervan bekend dat het ging om een bod van omgerekend 14,86 dollar per aandeel of 38,5 miljard (34,6 miljard euro) in totaal. In cash. Dat maakt het de grootste poging van een buitenlands bedrijf om een Japanse firma in te lijven. Bovendien is het het grootste cashbod ter wereld sinds de overname door Elon Musk van Twitter (nu X) in 2022.

Advertentie

Mededinging

Maar Seven & i stuurt Couche-Tard dus wandelen. Met het klassieke argument dat het bod de retailgroep onderwaardeert. Bovendien denkt Seven & i dat het samengaan van de twee spelers op bezwaren van de Amerikaanse concurrentiewaakhond zal stoten. Een fusiebedrijf van Seven & i en Couche-Tard zou in de VS met voorsprong de grootste speler worden voor gemakswinkels.